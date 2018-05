2008-pokalhelt ser et meget stærkere Brøndby-hold i dag, og Morten Bruun er både meget glad og bekymret for Silkeborg før finalen i Parken

Brøndby er i manges øjne storfavorit i pokalfinalen mod Silkeborg i Parken, hvor Superligaens nummer 1 jagter den første titeltriumf siden 2008. Og Brøndby-holdet i dag er meget stærkere end det, der for ti år siden blev pokalvinder med en finalesejr over Esbjerg, hvis cheftræner var Troels Bech, nu Brøndbys sportsdirektør.

Det vurderer manden, der blev matchvinder med 3-2-scoringen kort før tid i en spændende dyst, hvor Samuel Holmén og Max von Schlebrügge var de andre BIF-målscorere. Martin Retov, assistent i Alexander Zornigers trænerstab, er meget tæt ved at sige, at 2018-holdet er stærkere på alle pladser – men underlader at gøre det, når han nu selv var med i 2008.

»Vi har måske ikke den bredeste trup i Superligaen, men vi har i hvert fald 15-16 spillere, der er meget, meget dygtige og har høj klasse. Det betyder, at vi kan ændre kampene undervejs ved at indskifte spillere som kan gøre en forskel«, forklarer Martin Retov. »Vi så det så sent som i søndags i 1-1-opgøret mod FCK. Lasse Vigen kom ind og blev efter vores mening meget afgørende for, at vi blev meget bedre i anden halvleg, end vi var før pausen«.

Martin Retov, der i sin tid som spiller skiftede fra Køge til storklubben på Vestegnen, har været med til at vinde tre pokalfinaler med Brøndby og tabe én med AC Horsens.

Silkeborgs hårdeste uge i sæsonen

Han har den fornødne respekt for Silkeborg og konstaterer samtidig, at Peter Sørensens spillere er inde i en ekstraordinær hård uge, hvor de har brugt mange kræfter og er blevet presset på flere måder, mere end Brøndby-spillerne.

»De drog til Lyngby i søndags og spillede en meget sen aftenkamp – og tabte. De har rejst en del frem og tilbage mellem Jylland og hovedstaden, og de har returopgør mod Lyngby tidligt på søndag, mens vi får længere tid til at restituere og lade op igen, fordi vi først skal spille mod FC Midtjylland mandag aften«, konstaterer Martin Retov.

Eks-landsholdsspilleren Morten Bruun var med til at vinde pokalfinalen i 2001, da Silkeborg besejrede AB 4-1. Brian Pedersen, Thomas Poulsen og Henrik ’Tømrer’ Pedersen (to) lavede målene. I samme sæson fik Silkeborg bronze i Superligaen, og Morten Bruun sluttede en lang, flot spillerkarriere.

Nu er han ekspertkommentator bl.a. på tv – i dag dog ’bare’ tilskuer i Parken inviteret sammen med medspillerne fra 2001-truppen af klubben.

»Jeg er selvfølgelig meget glad for, at Silkeborg er i en pokalfinale for anden gang. Det er stort for klubben og byen. Men jeg er nødt til at sige, at efter holdets præstation i Lyngby i søndags er jeg samtidig bekymret for, hvordan det vil gå mod Brøndbys favoritter«, siger Morten Bruun.

Pressemedarbejderen blev træner

Han var en af de spillere, som også var med til at gøre Silkeborg til dansk mester i 1994. Sæsonen 2000-01 var hans sidste. Han blev pressemedarbejder i klubben – og måtte pludselig springe til som træner, da Benny Johansen blev fyret. Morten Bruun og spillerne fik holdet til at vinde igen, og Silkeborg bevarede pladsen i den bedste fodboldrække.

Silkeborg var vundet guld 1 gang, sølv 1 gang og bronze 2 gange. Brøndby har fået guld 10 gange, sølv 10 gange og bronze 6 gange og spillet 10 pokalfinaler og vundet 6 af dem.