»Vi var ikke klar til at vinde titler, men det er vi nu«: Lidt tape på en bus kan rumme hele historien Med 3-1 over Silkeborg vandt Brøndby pokalfinalen og sin første titel i 10 år, og derfor rummede dagen også så meget mere end selve triumfen.

Egentlig så det jammerligt ud. En smule lyst tape klistret fast på siden af en mørkeblå bus med lidt ubehjælpeligt tegnede streger og buer, der sammen formede fire tal. 2. 0. 1. 8.

Men symbolikken var enorm. For lige ved siden af det akut udsmykkede klisterbånd stod en mere permanent række af hvide tal, der startede med 1985, sluttede med 2008 og markerede, hvornår Brøndby-bussen senest havde fragtet titelvindere rundt.

Nu gør den det igen. 2018. Året, hvor klubben fra Vestegnen atter fik en pokal med hjem til at understøtte selvforståelsen af at være et storhold – 33 år efter det første danske mesterskab og efter 10 års titeltørke.

Med en sejr på 3-1 i torsdagens finale mod Silkeborg er Brøndby atter pokalvinder, som det senest skete i 2008. Siden er gået 10 mere magre end fede år.

»Det betyder meget. Når man kigger rundt på den her kulisse med så mange folk, der bliver ved med at lægge så meget af deres liv og fritid i Brøndby, ved man, at de også skal have en belønning. Det fik de nu. Jeg er rigtig tilfreds med, at det ikke kun er proces-proces, men også resultater. Vi kom slingrende ind over målstregen, men vi kom først. Og derfor var det okay«, sagde sportsdirektør Troels Bech.

Mødet med Ebbe Skovdahl

Eller som træner Alexander Zorniger udtrykte det:

»Lige nu betyder titlen alt. Den her klub havde ikke vundet en titel i 10 år, og for en klub med Brøndbys historie og kvalitet, svarer det næsten til 100 år. Jeg mærker også selv, hvor stort det er. Det er min første nationale titel, og jeg det er en stor, stor ære for mig, at være ham, der efter 10 år fører Brøndby til en titel – sammen med mit trænerteam. At vinde en titel som Michael Laudrup, som Ebbe Skovdahl, som alle de andre gutter... Nu må jeg komme på besøg hos Ebbe Skovdahl, for han bor tæt på mig, og så kan vi få en lille snak om det. Måske ham med et glas vin og mig med lidt æblejuice«.

Pokalfesten varer dog kort. Dagen ud. Ikke mere. Derefter handler det om sæsonens store mål:

»For at blive ved med at være en storklub skal der også titler til engang imellem. Det skal ikke bare være lige ved og næsten, vi skal vinde. Egentlig havde vi sat mere tid af til det, men vi kan alle komme til at tage fejl, og det er så okay, når det er under de her omstændigheder. Det her var sådan en slags forret, og den skal man også glæde sig over. Men der var jo også en grund til, at spillerne ikke fik en eneste øl til ... For nu venter noget, der kan blive endnu større«, sagde Troels Bech med tanke på, at Brøndby mandag møder guldkonkurrenterne fra FC Midtjylland – og med en sejr kan tage et stort skridt mod at få 2018 op i hvide tal som et foreløbigt punktum for rækken af mesterskaber på siden af den mørkeblå spillerbus.

Den flotte atmosfære

Allerede længe før pokalfinalens start var det tydeligt, at det var en særlig dag i København. Ved middagstid var Rådhuspladsen klædt i gult og blåt af Brøndby-tilhængere og enkelte svenske ishockey-fans, der var på VM-besøg i Danmarks hovedstad. Ud på den tidlige eftermiddag begyndte fodboldfolket at bevæge sig mod nationalarenaen, Parken, ad det evige Rabalderstræde, hvor den slet, slet ikke fik for lidt. Der var sprut i stride strømme under den skarpe forårssol, og der var bulder og brag og brøl.

På Østerbro Stadion gik det knap så vildt for sig, men festen var stadig varm. Der var flere rødklædte Silkeborg-fans, end de fleste københavnere vel troede, at der overhovedet var tilhængere af klubben fra Søhøjlandet. De nød, at der endelig var en god historie om deres klub, der til daglig kæmper for at overleve i Superligaen. Og de solede sig i forårsfornemmelser, så hud og trøjer næsten gik i ét.