Charmør takker af: Buffon forlader målet hos Juventus, men ikke fodbold Portræt: Den 40-årige målmandslegende har fået en række tilbud og vil senest næste uge tage en beslutning om sin fremtid i fodbold.

Engagementet har aldrig fejlet noget. Da dommer Michael Oliver 11. april dømte straffespark til Real Madrid i kvartfinalen i Champions League, kogte Gianluigi Buffon over, og Juventus-målmanden måtte forlade banen efter et rødt kort. Bagefter fastholdt Buffon, at »dommeren har ikke noget hjerte«.

BLÅ BOG GIANLUIGI BUFFON Født: 28. januar 1978, Carrara Position: Målmand, højde: 191 cm Klubber: 1995-2001 Parma, 2001-2018 Juventus Landshold: 176 kampe for Italien Titler: Coppa Italia og Uefa Cup med Parma. 9 italienske mesterskaber og 5 Coppa Italia med Juventus. VM-guld med Italien i 2006

Et af de meget få store trofæer, den nu 40-årige målmand aldrig har løftet, er netop ’det med ørerne’ i Champions League, og det når han sikkert heller ikke, for torsdag annoncerede Buffon, at karrieren på stregen i Juventus er slut, og at han ikke vil spille for en anden italiensk klub. Søndag hjemme i Torino slutter Buffon i sæsonens sidste runde mod Verona.

»I næste uge, når jeg har tænkt mig om, vil jeg tage min beslutning om fremtiden. For femten dage siden var jeg eks-spiller, men nu er jeg ikke sikker. Jeg har fået en række tilbud til job både på og uden for banen, og det vigtigste uden for banen er fra Juventus«, sagde Gianluigi Buffon torsdag på et pressemøde.

Den bedste målmand, jeg har mødt, er Buffon. Da jeg var i Juventus, var det til træning svært at komme forbi Cannavaro og Thuram, men lykkedes det, så stod Buffon klar, og han var næsten umulig at passere Zlatan Ibrahimovic

Tænker man blot på 2017-2018-sæsonen, så er det to gange blevet til meget tunge nederlag for Gianluigi Buffon. Først gik det galt med det italienske landshold, da det efter playoff mod Sverige ikke lykkedes at kvalificere Italien til VM i Rusland. Og siden kom så det bitre farvel til Champions League, hvor Juventus ellers havde indhentet Reals forspring, før Cristiano Ronaldo afgjorde duellen på straffespark i tillægstiden.

Men samarbejdet med Buffons makker i Juventus-forsvaret gennem de seneste 13 sæsoner, 33-årige Giorgio Chiellini, har også i denne sæson givet mange fodboldfans store oplevelser, og når de to slået til hinanden, krammet hinandens hoveder og råbt ind i hinandens ansigter, illustrerer det meget godt, hvordan man i et samarbejde med Buffon er nødt til at give sig hundrede procent. Målmanden kræver meget af omgivelserne, men han giver også meget den anden vej.

Typisk. Gianluigi Buffon pisker en stemning op i selskab med Juventus-forsvarskollega Giorgio Chiellini under en Champions League-kamp mod Tottenham idenne sæson. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Alle kender fænomenet Buffon. Spillere, fans, trænere, kommentatorer, pølsemænd, politikere og kongelige. Den høje, mørke italiener med de spillevende øjne, de typisk italienske fagter og det store, vindende smil. Han har i en årrække charmet sig frem på pressemøder, og han har en vane med altid at kysse på modstanderne, når et opgør er fløjtet af. Næsten uanset, hvad der er sket undervejs.

Ned og op med Juventus

Først spillede Buffon seks sæsoner for Parma, og da han forlod klubben i 2001, havde han kontakt med både Roma og Barcelona, før han valgte Juventus, fordi hans far forsikrede ham om, at han i Torino kunne få opfyldt sin ambition om erobre det italienske mesterskab, Scudettoen. Farmand fik i den grad ret. Overgangssummen på svulmende 390 mio. kr. var rekord for Juventus, indtil klubben overtog Gonzalo Higuaín 15 år senere.