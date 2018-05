Bo Henriksen har succes som træner og entertainer, og nu får han en hovedrolle i guldstriden mellem Brøndby og FC Midtjylland

BO HENRIKSEN burde egentlig tildeles en pris. Men der findes jo ikke, endnu, en hædersbevisning til den bedste entertainer blandt de 14 cheftrænere i den øverste fodboldrække. AC Horsens-træneren underholder med mærkelige spring og fagter på sidelinjen, jubler mere end spillerne efter scoringer og lever voldsomt med under kampene og får tændt tilskuerne. Han kan piske en stemning op, han kan tale om kærlighed og gå til angreb på eksperter, som ikke kan lide Horsens-spillemåden, og han kan komme med krigserklæringer.

»De kan regne med, at vi splitter hele lortet ad. De kan regne med, at vi går ind i det med fuld kraft, og vi gør alt, alt, hvad vi kan«, siger Henriksen til Jyllands-Posten som en forsikring til FCM og træner Jess Thorup – og klar besked til Brøndby – om, at Horsens-holdet er vildt opsat på at nedlægge guldfavoritterne (med den bedste målscore). Mine spillere bliver vilde hunde, som sættes på græs, forudser træneren for holdet – der har vundet bare én af de seneste 13 kampe.

AC HORSENS OG Bo Henriksen spiller i Herning mod FCM i sidste runde og har altså mægtig indflydelse på, hvor mesterskabet skal fejres 2. pinsedag. På Brøndby Stadion eller på MCH Arena? På Casa Arena i aften får gæsterne flest tilhængere på tribunerne – ligesom i sidste runde i sæsonen 2012-13, da AC Horsens og Brøndby mødtes i en nedrykningsgyser for øjnene af 9.487 tilskuere. Lebogang Phiri scorede 1-0-sejrsmålet for Brøndby mod et hjemmehold med Frederik Rønnow i målet, og Brøndby klarede frisag i bundstriden. Træner Auri Skarbalius holdt op, Thomas Frank kom til, men først da Alexander Zorniger blev ansat, blev Brøndby igen sig selv på banen med spil og et udtryk i holdet som i Ebbe Skovdahls dage.

FC KØBENHAVN skal slå FC Midtjylland i Parken for at styrke chancerne for at få bronze. Men man forstår, at mange FCK-fans gerne tager imod et nederlag i aften, så Brøndby ikke vinder guld for første gang siden 2005. En hurtig rundspørge blandt spillerne på FCK’s anlæg efter træningen med spørgsmålene, hvem har fortjent at blive mester, og hvem gør det?, gav et sammenfattende svar med Rasmus Falk og Stephan Andersen som talsmænd, der lyder. 1: Det hold, der får flest point. 2. Det gør Brøndby, fordi vi slår FCM. Der kommer næppe flere end 14.000-15.000 i Parken. Hvis FC Nordsjælland vinder i Aalborg, kan der sagtens blive fuldt hus på Right To Dream Park i Farum på mandag.

CHRISTIAN NØRGAARD, især ham, og Jakob Poulsen var de to spillere, som blev mest diskuteret efter Åge Hareides udtagelse af VM-bruttotruppen på 35 spillere. Fordi de ikke kom med. Det gjorde, helt efter bogen, William Kvist, fordi han er så erfaren og har betydet en masse for VM-holdet og er leder i truppen. Det bliver spændende at se, om Ståle Solbakken bruger Kvist fra start i aften, så anføreren kan få noget kamptræning, når Carlos Zeca har karantæne. Hvis ikke, må landstrænerens bekymringer for Kvist som VM-spiller blive stadig større.