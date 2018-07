Rusland solgte sig dyrt i gyser, hvor kroaterne igen var bedst fra 11 meterpletten

Rusland lå nede som nummer 70 på Fifa-ranglisten – hvor Tyskland og Brasilien var nummer ét og to - før VM-slutrunden gik i gang. Forventningerne til hjemmeholdet var små i det store værtsland bl.a. på grund af resultaterne og præstationerne i testkampene. De var bekymrende. Russerne har imidlertid overrasket, præsident Putin har været stolt, og fansenes begejstring og opbakning til træner Stanislav Cherchesovs hold voksede lynhurtigt efter kanonstarten, da Rusland bankede Saudi Arabien 5-0.

Men ’eventyret’ sluttede i kvartfinalen, hvor russerne solgte sig dyrt mod favoritterne fra Kroatien. De gav alt, hvad de havde, de brugte deres fysik til at kæmpe hårdt mod et teknisk bedre hold, og kroaterne kunne ikke løse billet til semifinalerne før i en straffesparkskonkurrence. Det var en forrygende forestilling, hvor den ordinære kamp endte 1-1, og det stod 2-2, da 120 minutter var afviklet, inden det hele skulle afgøres fra 11 meterpletten. Kroaterne havde de bedste nerver og endte med at vinde kampen 6-5.

Spilforløbet var næsten fra start som ventet. Kroaterne var mest i boldbesiddelse, mens russerne prøvede at angribe med mere direkte spil og gerne lange bolde op til den store, tunge førsteangriber Artem Dzyuba. Han er stærk og fylder meget og skaber ofte plads til de medspillere, der kommer op på siden af ham.

Stanislav Cherchesov var, kunne vi se på hans attitude ude ved sidelinjen, ikke helt tilfreds med spillet, og længe i de første 45 minutter havde kroaterne god kontrol over begivenhederne uden at skabe de store chancer.

Og, pludselig, fik hjemmeholdet udbytte af det energiske spil, de diskede op. Denis Cheryshev tog chancen med et langskud, og bolden gik ind oppe under overliggeren uden chance for Danijel Subasic, den kroatiske målmand, der klarede tre straffespark mod Danmark.

Det var en fin kamp med fight, nerve og tempo og godt forsvarsspil, bare ikke i situationen, da kroaterne fik udlignet før pausen. Det russiske forsvar var tyndt, så Mario Mandzukic kunne løbe sig fri i venstre side og lægge bolden ind til Andrej Kramaric, der kom løbende og dirigerede bolden i nettet med panden.

Efter pausen trak russerne sig lidt tilbage og stod ganske solidt i forsvaret omkring den meget erfarne midtstopper Sergey Ignashevic. De russiske kontraangreb blev ikke rigtigt ført helt igennem, og kroaterne kunne bruge bolden i mange trekanter og kombinationer med Luka Modric som et omdrejningspunkt. Men han lå langt tilbage på banen og var egentlig ikke en stor skudtrussel ude fra.

Farligere var Ivan Perisic, der fyrede af og ramte indersiden af stolpen. Russerne fik mere mod til at prøve noget i offensiven mod slutningen af den ordinære spilletid, men havde ikke power og gode ideer nok til at åbne det kroatiske forsvar. Så 1-1 stod fast efter 90 minutter plus tillægstid.

Det var trætte spillere, der slæbte sig ind i den forlængede spilletid på to gange 15 minutter. Mange forventede, at afgørelsen kom, da stopperen Domagoj Vida headede bolden ind til 2-1 til Kroatien efter et hjørnespark. Russerne, spillerne og tilskuerne, var nede nogle minutter inden de fandt nye kræfter. Det var nervepirrende til sidst. Kroaterne forsøgte at holde på bolden, russerne jagtede den for at skabe chancen for at udligne. Og den kom på et indlæg, som backen Mario Fernandes udnyttede til med et flot hovedstød at score til 2-2.

Det resultat holdt sig tiden ud, og så skulle kroaterne, igen, i straffesparkskonkurrence - hvor kun målmændene kan blive helte. Ivan Rakitic scorede på det afgørende straffespark.