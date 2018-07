Ronaldo skifter til Juventus for trekvart milliard kroner Angriberen forlader Real Madrid efter 9 år med succes og rekordmange mål.

33-årige Cristiano Ronaldo forlader Real Madrid og fortsætter karrieren i den italienske Serie A hos Juventus.

Det meddeler den spanske klub på sin hjemmeside.

Cristiano Ronaldo Karriere 2018: Juventus 2009-2018: Real Madrid (438 kampe, 450 mål) 2003-2009: Manchester United (291 kampe, 118 mål) 2001-2003: Sporting Lissabon Klubtitler 21 i alt. Vinder af VM for klubhold 5 gange, Champions League 4 gange, 3 engelske og 2 spanske mesterskaber. Ballon d'Or-vinder i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017. Kilde: Transfermarkt.com

»Real Madrid ønsker at udtrykke sin taknemmelighed over for den spiller, der har vist sig at være den bedste i verden og har markeret en af ​​de mest lyse perioder i vores klubs historie«, lyder det fra Real Madrid.

Skiftet har været et varmt rygte, siden Portugal røg ud af VM-turneringen og er nu faldet på plads.

»Jeg tror, ​​at tiden er kommet til at skrive et nyt kapitel i mit liv, og derfor har jeg bedt klubben om at acceptere et salg af mig«, meddeler Cristiano Ronaldo.

Ifølge La Gazzetta dello Sport har Ronaldo underskrevet en kontrakt gældende for fire år. Transfersummen er angiveligt ca. 780 millioner kroner. En pæn sum for en 33-årig.

Jeg tror, ​​at tiden er kommet til at skrive et nyt kapitel i mit liv

Hvordan portugiseren bliver modtaget i Torino og Italien blandt Juventus’ mange millioner fans, må tiden vise. Ronaldo var i clinch med det italienske mesterhold i Champions League-turneringen i kvartfinalerne.

Her scorede Ronaldo på et kontroversielt straffespark 8 minutter inde i tillægstiden. Scoringen betød, at Real Madrid gik videre og at Juventus ikke fik den forlængende spilletid, de stod til med en 3-0-føring.

Real Madrid i knibe

Sidenhen gik Real Madrid hele vejen og vandt mesterligaen, men har siden fået en opsigelse fra succestræneren Zinedine Zidane, der med Ronaldo som målgarant vandt Champions League tre år i træk.

Nu er både træneren og Ronaldo væk. Zidane blev erstattet kort før VM, da Julen Lopentigui blev hyret - og fik en fyreseddel som spansk landstræner et døgn før VM-åbningen.

Nu er også Ronaldo væk. Men hvem kan erstatte manden, der hamrede 450 mål ind i 438 kampe for verdens mest vindende klub?