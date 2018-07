VM-semifinale: Fransk kontrol i stedet for smukt festfyrværkeri

Lunnten blev antændt, men det sprudlende festfyrværkeri, som så mange havde sat næsen op efter at opleve udfoldet over halvanden time på grøn baggrund i Sankt Petersborg, nåede aldrig de begejstrende uforudsigelige højder. I stedet blev VM-semifinalen mellem Frankrig og Belgien en fodboldæstetisk oplevelse med smuk udfoldelse af kollektiv taktisk forståelse og formidable individuelle detaljer udført af en imponerende samling af spillets bedste aktører med et enkelt fransk mål som afgørelse.

Belgien måtte undvære Thomas Meunier som højre back og valgte derfor dristigt et tremandsforsvar med Toby Alderweireld, Vincent Kompany og Jan Vertonghen med klart signal om at ville spille kampen på egne offensive præmisser. Konsekvensen for Nacer Chadli var, at han fik føjet forpligtelserne som back til sine offensive opgaver på højre kant.

Og dem var der en del af, for belgierne dominerede fra begyndelsen og samlede ofte Romelu Lukako, Kevin De Bryune og Marouane Fellaini i centrale opløb for at skabe pladsen til fløjene. Det blev til flittige løb og solide indlæg fra højre linje, men skarpheden befandt sig i den modsatte side, hvor veloplagte Eden Hazard rykkede, driblede og sparkede farligt på mål indtil flere gange i 1. halvleg. Tættest på belgisk scoring var imidlertid Toby Alderweireld, der måtte se sit nedfaldsspark reddet spektakulært af Hugo Llrois.

I takt med at franskmændene fandt positionerne til at lukke for modstandernes kantspil fulgte bolderobringer og omstillinger med. Antoine Griezmann satte tempo og retning, men manglede præcision i både skud på mål og afleveringer til boldusikre Olivier Giroud og Kylian Mbappe, der var skarpest, da han satte sin overlappende samarbejdspartner, Benjamin Pavard, op til en afslutning, der dokumenterede, at Belgien også havde en klassespiller i målet i skikkelse af Thibaut Courtois.

Skitsen til et tilsvarende forløb blev tegnet straks efter pausen med belgisk pres til en pæn hovedstødschance til Romelu Lukaku og en fransk kontra med flot opspil fra Blaise Matuidi til Olivier Giroud, der – igen – blev tacklet i skudøjeblikket.

Men netop den situation fik alligevel afgørende betydning, for det efterfølgende hjørnespark drejede Antoine Griezmann direkte ind i panden på Samuel Umtiti, som ellers så luftstærke Marouane Fellaini akkurat ikke nåede at presse tilstrækkeligt. Derfra var franskmændene i stort set fuld kontrol.

Eden Hazard forsøgte ihærdigt at finde åbninger at drible eller løbe i, men blev lukket ned, før situationerne blev rigtig farlige. Axel Witsel havde et drøn langt udefra og indlæggene sværmede omkring Romelu Lukakus hoved, men oplevelsen af, at en belgisk udligning var nært forestående udeblev.

Frankrig har efterladt et klart indtrykket af, at der stadig er noget at give af i finalen. Antoine Griezmann spiller med konstant overskud og har et fænomen med uoverskuelig kvalitet foran sig. Når Kylian Mbappe i en alder af 19 år kan overskue at hoppe over bolden i modstandernes felt og rulle den med fodsålen til en fri medspiller, synes der ikke at være nogen grænser for, hvad han og det franske landshold kan præstere på en fodboldbane.

