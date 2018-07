Ståle Solbakken og FC København skal rejse sig og vinde guld igen

Ståle Solbakken har haft en skrækkelig sommer, må man forstå. FCK-cheftræneren har næsten ikke sovet, har han fortalt til sn.dk, fordi et par angribere, Santander og Pavlovic, er solgt, og Sotiriou og Jonas Wind har døjet med skader. »Vi havde nul angribere til den første træningsuge, det var ingen god følelse«, sagde Solbakken. »Arbejdsmæssigt har det været den hårdeste sommer på alle parametre. Det var en prekær situation for 14 dage siden«.

Nu er Solbakken glad igen efter at have fået angriberne Kenan Kodro og Dame N’Doye ind i truppen plus Andreas Bjelland til midterforsvaret. Det ligner noget godt til en ny sæson, hvor FCK ikke må kikse igen efter den skuffende 4.-plads.

I det midtjyske har træneren, der med sit hold snuppede guldet ved at sprinte forbi Brøndby til sidst, haft en anderledes behagelig sommerpause. Jess Thorup er flyttet til Herning, så han nu kan cykle på arbejde i stedet for hver dag at skulle tage den lange vej fra Fanø og hjem igen. Og Thorup kan, hvis han ønsker det, stille samme hold, som vandt den sidste kamp i guldsæsonen, til premiereopgøret. I modsætning til Solbakken har Thorup det ’problem’, at han har for mange spillere i truppen, et par over 30. Jess Thorup og Solbakken bliver konkurrenter i toppen, hvor Alexander Zorniger og Brøndby vil spille med om mesterskabet igen, selv om målmageren Teemu Pukki og målmand Frederik Rønnow er væk.

Mange peger på, at Andreas Bjelland vil blive en stor profil i Superligaen. Det er sandsynligt, fordi han er en klog spiller med fornemt overblik og fin sparketeknik med venstrebenet. Han kan blive en leder på holdet. FCK er god til at hente danske landsholdsspillere hjem fra udlandet og få dem til at spille hovedroller. Spændende i øvrigt, hvad der bliver af spilletid til William Kvist, når han melder sig klar til klubtjeneste på ny.

Underholdning og god fodbold?

Midt i en VM-tid er det ikke overraskende at høre fra superligatrænere, at det, de mest har lagt mærke til, er, at der er scoret masser af mål på eller efter dødbolde, at mange hold satser på at slå til med hurtige kontrastød, og at der er blevet lagt stor vægt på at lukke af bagude efter 1-0-føringer. De sædvanlige diskussioner om god og dårlig fodbold har været i gang i Fodbolddanmark. Og mange mener, at holdene bare skal spille noget bedre og mere underholdende fodbold. Det gøres imidlertid ikke ved blot at trykke på en knap, så spiller Danmark ligesom Brasilien.

Hvis man ikke har en masse supergode spillere, må man prøve med hårdt arbejde, være snu og godt forberedt og taktisk bære sig fornuftigt ad for at skabe resultater. Som den legendariske østrigske træner Ernst Happel sagde: Man kan ikke lave æsler om til rideheste, men man kan få æslerne til at løbe lidt hurtigere. Det er befriende at høre en træner som David Nielsen være totalt ærlig, som han var i et interview med Århus Stiftstidende.

»Vi skal ikke stræbe efter at blive det bedst spillende hold i Danmark. Det kommer vi ikke til at være i AGF, for det er ikke det, det handler om. Det er ikke fremtiden for vores hold, det er ikke målet. Vi skal ikke nødvendigvis dominere kampene. Vi skal bruge det, vi kan, til at vinde så mange kampe som muligt. Det handler ikke om at have bolden mest, men at bruge den godt, når vi har den. Vi skal sørge for, at vi har en stil, hvor vi hurtigt kan skabe chancer. Nej, vi kommer ikke til at spille som Barcelona i AGF. Der er for lang vej til sådan noget«, siger David Nielsen. Han er er stor beundrer af Diego Simeone, den argentinske træner i Atlético Madrid.