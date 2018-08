Jakob Michelsen vil ikke ligne komiske Ali i OB og tager imod tæsk, fordi fynboernes sæsonstart kan blive den dårligste i 19 år

I BRØNDBY HAR man nu, lyder meldingerne fra Vestegnen, fået en stærk mand til 6’er-positionen, som Christian Nørgaard udfyldte så godt. I den første træningsuge med Zorniger-truppen har kroaten, 24-årige Josip Radosevic, der er hentet i Hajduk Split, straks vist, hvad han står for. Han har en aggressiv stil og skal nok med sin fysik og udtryk komme til at skræmme modstanderne i Superligaen, måske nogle af de unge spillere på Kasper Hjulmands FCN-hold, der kommer til Brøndby på søndag - med styrket selvtillid efter den flotte 1-0 over AIK i Stockholm torsdag aften. Josip Radosevic er en lille smule bagefter sine nye holdkammerater træningsmæssigt, men han vil være i spil til søndagskampen og næste uges EL-kvalifikationskamp. Han skulle have spillet i Europa for Hajduk Split, men kom ikke til det og er spilleberettiget for de danske pokalvindere.

AGF-TRÆNER David Nielsen har kaldt Kasper Junker livsfarlig som angriber og rost ham, men mange AGF-fans ser gerne Junker på bænken. Han har kun lavet ni mål i 60 kampe for Aarhus-klubben og slet ingen, da han optrådte 17 gange for Randers FC. Men Junker er flittig, leverer altid et godt løbearbejde, og han har altså svære arbejdsbetingelser, når han, som det var tilfældet i Vejle forleden, ofte er alene i front uden ordentlig støtte. Og der har manglet noget kreativitet i AGF’s offensive spil i de første kampe, hvor det har tilført holdet flere ideer og mere fremdrift, når Mustafa Amini er blevet sendt ind.

Han må forventes med fra start i aften mod SønderjyskE, som synes at have forstærket sig med hollænderen Mart Lieder, der lavede et fremragende mål mod AC Horsens.