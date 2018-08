Rotation: Europamester øverst på Silkeborgs ønskeseddel som afløser for fyrede Peter Sørensen Kent Nielsen kan ikke genoptage trænerkarrieren før i begyndelsen af det nye år. Derfor kan det blive den tidligere SIF-spiller Michael Hansen, der midlertidigt får ansvaret for holdet, som er rykket ned i 1. division. Og så kan Hansen blive Kent Nielsens assistent i 2019.

Det var en fantastisk, seværdig og akrobatisk redningsaktion, Kent Nielsen brillerede med lige foran det danske mål i EM-finalen på Nya Ullevi i sommeren 1992. Den store stopper satte kraftfuldt af og sprang op og fik i halvanden meters højde med højrefoden ekspederet bolden væk fra farezonen for næsen af den tyske angriber Karl-Heinz Riedle.

Peter Schmeichel stod et par meter væk som en dybt imponeret iagttager af den flyvende midtstoppers spektakulære indgreb. Riedle havde givetvis scoret, hvis ikke Kent Nielsen havde læst faren og reageret så hurtigt og dygtigt.

Det var et afgørende øjeblik på vej mod den enestående, danske 2-0-triumf i Kent Nielsens landskamp nummer 54. Og den sidste. Han spillede videre på klubplan, hvor han startede i Brønshøj, skiftede til Brøndby, blev købt af Aston Villa, som han var med til at gøre til vicemester i England, og sluttede i AGF. Han havde mange kræfter, var stærk og modig i nærkampene og gik ind i tacklinger og dueller med fuld kraft.

Højre ankel driller

Det kostede naturligvis nogle skrammer og skader, som mange fodboldspillere tager med sig videre i livet.

Nu volder den højre ankel og fod Kent Nielsen så meget besvær og smerter, at han skal gennemgå en større operation meget snart. Og restitutions- og genoptræningsperioden vil være mange måneder.

Derfor kan Kent Nielsen ikke genoptage trænergerningen og starte i Silkeborg før i det nye år - hvis det er ham, der er udset til at blive den nye cheftræner som afløser for den fyrede Peter Sørensen. Sørensen blev sat fra bestillingen som manager/træner to dage efter 3-0-nederlaget til succesholdet HB Køge med Morten Karlsen som ny træner.

Silkeborg ønsker erfaren træner

Politiken erfarer, at 1. divisionsklubben, der var i pokalfinalen i sidste sæson og røg ud af Superligaen kort efter, har et stort ønske om at drage nytte af Kent Nielsens enorme erfaring som træner. Han har været træner i AGF, AC Horsens, Brøndby, AaB og senest OB, og han er efter Troels Bech træneren med flest superligakampe, 422 i alt. Kent Nielsen blev dansk mester og pokalvinder med AaB i 2014, og han var også med til at blive pokalvinder og dansk mester som spiller.

Meget tyder på, at en anden eks-træner og Superliga-spiller, Michael Hansen er udset til at skulle træde til meget snart som midlertidig cheftræner i Silkeborg. Michael Hansen har været træner i flere klubber, og som spiller var han i Silkeborg i to perioder. Til næste år kan han så blive assistent i tæt samarbejde med Kent Nielsen, der ikke har nogen kommentarer til spekulationerne om, at hans næste trænerstadion bliver Silkeborg IF.