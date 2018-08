Det giver de enkelte pladser på fodboldens Europa-rangliste adgang til

Det er Uefa’s rangliste over medlemslandenes klubpræstationer, som afgør, hvor mange hold der får adgang til Champions (CL) og Europa League (EL) – samt hvornår de træder ind i de europæiske turneringer.

Det er placeringen fra sommeren 2017, der har afgjort, hvordan pladserne er fordelt i denne sæson. De fordeles altså med et års forsinkelse. Danmark har i 2018/19 fået pladser ud fra en position som nummer 18 på ranglisten, men er ved at kravle opad, og der kan være meget at hente, som denne oversigt viser.

I udgangspunktet giver de enkelte positioner adgang til:

Land 1-4: Fire hold i CL-gruppe, to hold i EL-gruppe, et hold i EL-kval.

Land 5: To hold i CL-gruppe, et hold i CL-kval, to hold i EL-gruppe, et hold i EL-kval.

Land 6: To hold i CL-gruppe, et hold i CL-kval, et hold i EL-gruppe, to hold i EL-kval.

Land 7-10: Et hold i CL-gruppe, et hold i CL-kval, et hold i EL-gruppe, to hold i EL-kval.

Land 11-12: To hold i CL-kval, et hold i EL-gruppe, to hold i EL-kval.

Land 13-15: To hold i CL-kval, tre hold i EL-kval.

Land 16-17: Et hold i CL-kval, tre hold i EL-kval.

Land 18-24:Et hold i CL-kval (tidligere indtræden end land 16-17), tre hold i EL-kval (tidligere indtræden end land 16-17).

Land 25-47:Et hold i CL-kval, tre hold i EL-kval (tidligere indtræden end land 18-24).

Land 48: Et hold i CL-kval, to hold i EL-kval, et hold i forrunde til EL-kval.

Land 49:Et hold i CL-kval, et hold i EL-kval, to hold i forrunde til EL-kv.

Land 50-51:Et hold i CL-kval, tre hold i forrunde til EL-kval.

Land 52-54: Et hold i forrunde til CL-kval, to hold i forrunde til EL-kval

Land 55: Et hold i forrunde til CL-kval, et hold i forrunde til EL-kval.