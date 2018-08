Hareide indlemmer duo i landsholdstrup uden FCK's nye stærke mand

Hvad er Nations League?

Uefas nye landsholdsturnering er inddelt i fire niveauer, og Danmark spiller i League B's gruppe 4 (næsthøjeste niveau).

Vinderen af gruppen med Danmark, Wales og Irland rykker op i League A, hvor Europas bedste landshold har hjemme. Nummer 3 i gruppen rykker ned i League C.

Nations League giver endvidere en ekstra mulighed for at spille sig til en plads ved EM-slutrunden i 2020.

De bedste hold fra League B, der ikke formår at kvalificere sig gennem den almindelige kvalifikationsturnering fra marts til november 2019, får i marts 2020 mulighed for at spille om en ekstra EM-billet ved et League B-slutspil.

Vis mere