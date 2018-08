Hareide frustreret over mulig landsholdskonflikt: Danmark er det eneste sted i verden, hvor det sker Åge Hareide håber, at spillerne og DBU indgår en ny landsholdsaftale inden landskampene i september.

Landstræner Åge Hareide udtog mandag sin trup til landskampene mod Slovakiet og Wales i begyndelsen af september, men nordmanden har ingen garanti for, at spillerne møder op i Bratislava til træning 3. september.

Dansk Boldspil-Union og landsholdsspillerne, der er repræsenteret af deres fagforening, Spillerforeningen, er endnu ikke blevet enige om en ny landsholdsaftale gældende fra de kommende kampe og frem.

Aftalen skal komme på plads 1. september, så spillerne kan nå at rejse ind til landsholdssamlingen. I modsat fald kan herrelandsholdet blive kastet ud i en konfliktsituation a la kvindernes sidste år, hvor en kvalifikationskamp blev aflyst.

Et lignende tilfælde på herresiden vil ramme dansk fodbold hårdt, siger landstræner Åge Hareide.

Det er frustrerende. Danmark er det eneste sted i verden, hvor det sker Åge Hareide

»Det er en katastrofe for dansk fodbold, hvis der ikke kommer en aftale. Det er ikke bare A-landsholdet, som bliver ramt, det kan være alle hold, for Danmark kan blive udelukket fra alt, og derfor skal det løses«.

»Det er frustrerende. Danmark er det eneste sted i verden, hvor det sker«, siger Åge Hareide.

Selv vil landstræneren ikke blande sig i forhandlingerne, der har varet siden januar. På den ene side er han ansat i DBU, men uden spillernes opbakning kan han ikke være landstræner.

»Jeg bliver stående midt imellem, for DBU er min arbejdsgiver, og jeg forstår den side af sagen, og samtidig forstår jeg spillernes situation og holdninger, for de vil gerne spille for landsholdet«.

»Jeg bliver informeret af DBU om, hvad der sker, og jeg bliver orienteret af spillerne via Simon Kjær. Jeg kan ikke sige noget om det, jeg må bare forholde mig til, at det står på«, siger Åge Hareide.

DBU regner med, at landskampene i september vil blive afviklet som planlagt.

»Vi satser klart på, at de to kampe bliver spillet. Der forhandles fortsat om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet«, siger kommunikationschef Jakob Høyer.

Parterne kan i princippet også blive enige om at fortsætte på den gamle landsholdsaftale i en kort periode, så de kommende kampe kan afvikles som planlagt, mens fortsatte forhandlinger pågår.

Foruden honorarer og bonusser drejer landsholdsaftalen sig om spillernes kommercielle rettigheder i landsholdsregi samt om forholdene, når landsholdet er samlet.

Tidligere har spillerne kritiseret behandlingsmulighederne og forplejningen i landsholdsregi.

ritzau