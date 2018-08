»Katastrofe«: Landskampe er i fare for at blive aflyst og kan føre til dansk karantæne Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er igen gået i hårdknude, da DBU og spillerne er i strid om de kommercielle rettigheder. Uden en aftale vil de ikke spille kampe, og det vil give dansk karantæne fra Uefa.

Konsekvenserne virker uoverskuelige: Danmark udelukket fra europæiske turneringer i op mod fire år, det rød-hvide landshold bandlyst fra at spille EM 2020 i København og dansk fodbold bombet langt tilbage.

Det lyder måske voldsomt, men det er den reelle risiko, hvis ikke Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen bliver enige om en ny landsholdsaftale for mændene inden deres næste kampe i starten af september. Og aktuelt er der overhængende fare for, at det går sådan. Ifølge Politikens oplysninger står de to parter så stejlt over for hinanden, at de har svært ved at se, hvordan de skal blive enige. Særligt spillernes kommercielle rettigheder udgør en stor tvist.

Det er langt fra første gang, at den slags forhandlinger ender i en hårdknude, der kan få sportslige konsekvenser. Senest endte konflikten om kvindernes landsholdsaftale i 2017 med, at en venskabsdyst og en VM-kvalifikationskamp mod Sverige blev aflyst – det førte bl.a. til en betinget straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der vil udelukke Danmark fra kampe i de europæiske turneringer i op mod fire år, hvis lignende sager opstår.

En »katastrofe« for dansk fodbold

Derfor er det særligt alvorlige konsekvenser, som nu lurer i horisonten. En sådan karantæne vil betyde, at det danske landshold ikke har mulighed for at deltage ved EM 2020, hvor der ellers er udsigt til at spille flere kampe på hjemmebane.

»Hvis ikke situationen er afklaret inden testkampen mod Slovakiet 5. september, vil det ende som en katastrofe for dansk fodbold. En fuldstændig katastrofe. Vi kan jo blive ryddet helt af Uefa-kortet. Så kan det også ramme klubberne, ikke bare landsholdet. Det skal falde på plads«, siger landstræner Åge Hareide.

En venskabskamp kan DBU aflyse uden større konsekvenser, som det også var tilfældet for kvinderne sidste år. Men søndag 9. september venter en officiel kamp mod Wales i Uefa’s nye turnering, Nations League, og hvis ikke den finder sted, er det, at straffen formentlig vil falde hårdt.

I udgangspunktet er både Spillerforeningen og DBU da også interesseret i at nå til enighed, slår de fast.

»Vi satser på, at de to kampe bliver spillet. Vi har allerede forhandlet længe om en ny aftale, og det gør vi fortsat«, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Kampen om spillernes rettigheder

Parterne begyndte at snakke sammen i januar, men er altså stadig ikke enige. Denne sommer er den gamle aftale så udløbet, og landsholdsspillerne har gjort det klart, at de ikke ønsker at spille, før et nyt stykke papir er underskrevet. Derfor er der stort pres på – uden spillere til rådighed kan DBU være nødt til at aflyse.

»Det er det eneste sted i verden, hvor der er de konflikter. Hver gang fylder det noget, og det er meget frustrerende. Vi er vel ramt af et dårligt forhandlingsklima gennem tiden, og det ser desværre ikke ud til at rette sig op. Når begge sider står stejlt hver gang, er det vanskeligt«, siger Åge Hareide, der holder sig midt mellem parterne uden at tage stilling til tvistens indhold, fordi han på den ene side »må have spillerne med mig« og på den anden side er »ansat af DBU«.

Det er især ét punkt, parterne er uenige om: retten til at bruge landsholdsspillerne i kommerciel sammenhæng. I 2018 har både Spillerforeningen og DBU set sager, som har fået dem til at reagere.

Som Politiken tidligere har afsløret, har fodboldforbundet kort før VM afkrævet NordicBet en halv million kroner for at bruge anfører Simon Kjær som reklamesøjle i en rød T-shirt og hvide shorts. Med de annoncer mente DBU, at forsvareren var med til at overtræde rettighederne til landsholdet, der har Danske Spil som betting-partner.