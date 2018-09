DBU til superligaspillere: Meld jer klar inden kl. 15, hvis I vil med på alternativt landshold DBU har indledt deres jagt på et B-landshold, efter det i går kom frem, at Hareides VM-spillere og A-trup ikke stiller op.

I weekenden brød den årelange, ulmende konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne for alvor ud i lys lue.

Dansk Boldspils-Union (DBU) og Spillerforeningen, der repræsenterer Eriksen og Co, har ikke kunnet nå til enighed om en ny aftale op til ugens to landskampe - en testkamp mod Slovakiet onsdag og en Nations League-kamp mod Wales søndag.

Det betyder, at hverken de sædvanlige spillere eller holdets træner, Åge Hareide, kommer til at tage del i ugens landsholdskampe.

Derfor søger DBU lige nu efter alternative spillere, som kan trække den rød-hvide landsholdstrøje over hovedet. Og i første omgang forsøger unionen at støvsuge Superligaen for de bedste alternativer.

DR er kommet i besiddelse af et brev, som DBU har sendt ud til Superliga-klubberne, hvor de beder spillerne tage stilling til, om de vil stille op. I brevet står blandt andet, at spillerne har indtil kl. 15 i dag, mandag, til at melde sig klar. Den endelige substitut-trup udtages mandag aften.

»Jeg håber så mange som muligt ønsker at bakke op om det danske landshold, idet det er af afgørende betydning i et eventuelt sanktionsforløb hos UEFA, at vi kan redegøre for, at DBU og dansk fodbold har gjort, hvad der var i vores magt for at stille stærkest mulige hold til kampene«, skriver DBU’s elitechef, Kim Hallberg, ifølge DR i brevet.

Mange af Superliga-spillerne står nu i dilemmaet: Skal jeg støtte de andre spillere og afvise DBU? Eller skal jeg sige ja, og få en unik mulighed for at vise mig frem i internationalt regi?

Midtbaneprofilen Vito Hammershøy-Mistrati fra Hobro eksemplificerede hen over weekenden det dilemma. Da han rent hypotetisk blev spurgt, om han ville svare ja, var han klar i spyttet.

»Jeg vil selvfølgelig svare ja til det. Hvem vil ikke spille på landsholdet? Jeg har ikke sat mig grundigt ind i konflikten. Jeg ved bare, at jeg ellers aldrig vil få chancen for at spille på landsholdet«, sagde han i lørdags til Ritzau.

Men i går aftes vendte han rundt på en tallerken med følgende tweet og erklærede sin støtte til landsholdsspillerne:

I går blev jeg spurgt om jeg ville spille på det danske landshold under en konflikt, uden at kende til konfliktens indhold da den ikke har omhandlet mig. I dag har jeg sat mig ind sagen mellem DBU og spillerne. Jeg bakker op om spillerne, og er derfor ikke til rådighed under(1/2) — Vito (@vitohm1992) 2. september 2018