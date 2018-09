Landsholdsspillere prøver nyt 'gammelt' tilbud igen: Eriksen og co. er klar til at sætte sig i flyveren nu Spillerforeningen tilbyder igen DBU, at afvikle landskampen mod Slovakiet under den gamle aftale.

Kommer det 'rigtige' landshold alligevel på banen onsdag aften i udkanten af Bratislava mod Slovakiet? Svaret svæver i det uvisse, men landsholdsspillerne - anført af Christian Eriksen og Thomas Delaney - tilbyder sammen med deres faglige organisation, Spillerforeningen, på ny at afvikle landskampen mod Slovakiet under den gamle landsholdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU). »Lad os nu komme videre, DBU. Vi tilbyder igen en midlertidig forlængelse af den gamle aftale - og så rejser vi til Slovakiet i dag. Allesammen, hele landsholdet. Sammen indgår vi den aftale, og sammen redder vi så dansk fodbolds ansigt. Vi er jo lige her, og vil vil spille fodbold for Danmark - som altid«, siger landsholdsspiller Christian Eriksen. »Skriv under, og så sidder vi straks i flyet. Vi er parat, og vi vil spille«, fortsætter Christian Eriksen.

»Vi kan ikke spilde tiden. Vi vil gerne spille, og DBU render rundt og leder efter et alternativt landshold. DBU er en kæmpeorganisation i forhold til os spillere - burde der ikke stadig være folk tilovers til at forhandle? Måske endda nogle, der har mandat til at indgå en aftale? Hvor er DBU - og hvorfor taler vi ikke sammen?« siger Thomas Delaney. Christian Eriksen, Thomas Delaney og co. befinder sig i København på et hotel. DBU gjorde det for flere dage siden klart, at en midlertidig forlængelse af den ikke længere gældende landsholdsaftale ikke kommer på tale. Der er kickoff mellem Slovakiet og Danmark onsdag kl. 20.45. DBU har overfor det slovakiske fodboldforbund bekræftet, at Danmark stiller med et hold til kampen. Holdets styrke er dog endnu ukendt.