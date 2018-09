Landstræner for en stund: 'Faxe' gør det for dansk fodbolds skyld Europamesteren har indvilliget i at hjælpe landsholdet, og han håber, der kommer en løsning på konflikten hurtigst muligt.

Dansk Boldspil-Union bekræfter i en pressemeddelelse, at det bliver europamesteren John 'Faxe' Jensen, der kommer til at stå i spidsen for det danske landshold i kampen onsdag mod Slovakiet.

John 'Faxe' Jensen Født 3. maj 1965 Klubber: 1983-1988: Brøndby 1988-1990: Hamburger SV 1990-1992: Brøndby 1992-1996: Arsenal 1996-1999: Brøndby 1999-2001: Herfølge Meritter: 69 Landskampe/3 mål for Danmark Europamester 1992. Han scorede det ene mål i den danske 2-0-sejr. 7 dansk mesterskaber FA Cup-vinder med Arsenal Trænerkarriere: Har været cheftræner i Herfølge, Randers og Fremad Amager. Dansk mester som træner for Herfølge i 2000. Derudover assistent i Brøndy, Getafe og Blackburn Rovers. Vis mere

John 'Faxe' Jensen, der har en lang spillerkarriere bag sig, har desuden været træner i flere år og vandt i den egenskab det danske mesterskab med Herfølge.

Den tidligere midtbanespiller er glad for at kunne hjælpe, siger han.

»Der, hvor vi er nu, ser jeg kun tabere i konflikten, og dansk fodbold taber mest af alle. Når jeg siger ja til at hjælpe her, er det, fordi jeg føler meget, meget stærkt for landsholdet som institution, og fordi jeg mener, at det vigtigste dog må være, at kampene trods alt bliver spillet«, siger John 'Faxe' Jensen i en pressemeddelelse.

Ifølge mestertræneren har han accepteret landstrænerrollen for dansk fodbolds skyld.

»Jeg tager ikke stilling til sagen mellem DBU og spillerne, mit ja er ikke udtryk for det. Jeg håber bare at bidrage til, at vi kan komme gennem de to kampe, og at parterne finder en løsning hurtigst muligt. Landsholdet har betydet uendeligt meget for mig i min karriere og i mit liv. Det gør ondt at følge dette forløb, og jeg håber, at mit bidrag kan være med til at begrænse de negative konsekvenser«, siger John 'Faxe' Jensen i en pressemeddelelse fra DBU.

53-årige 'Faxe' spillede i en årrække for Brøndby, ligesom han var professionel i blandt andet Hamburger SV og Arsenal.

John 'Faxe' Jensen har senest virket som træner i Fremad Amager, men her stoppede han efter sidste sæson.

Navnene på spillerne, han har til sin rådighed, bliver offentliggjort senere.