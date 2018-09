Luis Enrique får debutsejr for Spanien over England

Luis Enrique fik lørdag aften en succesfuld debut som landstræner for Spaniens fodboldlandshold.

Spanierne vandt 2-1 på udebane over England i Nations League, efter at hjemmeholdet ellers var kommet tidligt foran på Wembley Stadium i London.

England bragte sig foran 1-0 efter ti minutter på et mål, hvor tre Manchester United-spillere var i begivenhedernes centrum.

Det var dog Englands anfører, Tottenham-angriberen Harry Kane, der først sendte bolden ud til landsmanden Luke Shaw i venstre side.

Manchester United-spilleren lagde et vidunderligt præcist indlæg ind til sin klubkammerat Marcus Rashford, der udplacerede en tredje Manchester United-spiller, Spaniens målmand David De Gea.

Det lykkedes dog for gæsterne at score to gange inden pausen.

Allerede få minutter efter Englands mål strøg Rodrigo til baglinjen og sendte bolden skråt bagud til Saúl Ñíguez, der udlignede til 1-1.

Efter 32 minutter var det Rodrigo selv, der sendte bolden ind bag Jordan Pickford i Englands mål til 2-1.

Optakten var et frispark fra Thiago Alcântara, mens det engelske forsvar appellerede forgæves for offside.

Anden halvleg blev indledt med et uhyggeligt uheld, da Luke Shaw slog hovedet efter en duel mod Dani Carvajal.

Efter flere minutters behandling blev Luke Shaw båret fra banen, og hans tilstand er endnu ikke kendt.

På grund af Luke Shaws uheld blev der lagt ni minutter til i anden halvleg, og efter seks minutter troede den netop indskiftede Danny Welbeck, at han havde udlignet.

Han blev dog dømt for at have begået et frispark på David De Gea, og dermed fik Luis Enrique altså en sejr i sin debut for Spanien.

Den tidligere FC Barcelona-træner overtog holdet efter det skuffende VM i sommer, hvor Spanien røg ud i ottendedelsfinalen.

Det skete med et nederlag til Ruslands VM-værter efter straffesparkskonkurrence.

England kom derimod fra et succesrigt VM, hvor landstræner Gareth Southgates mandskab sluttede som nummer fire, Englands bedste VM-facit siden 1990.

ritzau