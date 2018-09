»Greedy bastards«: Den rød-hvide folkefest bestod midt i konflikten - men waliserne drillede »Nu skal den her konflikt bare ende«, sagde Åge Hareide efter dansk sejr, hvor han var glad for igen at koncentrere sig om fodbold frem for uro.

Tilskuerne klappede i takt. De ignorerede efterårsregnen over stadionet i Aarhus, de stod op sammen, side om side, de viste deres rendyrkede glæde for gruppen af rødklædte unge mænd på fodboldbanen foran dem.

Danmarks bedste spillere havde med Christian Eriksen i spidsen netop vundet 2-0 over Wales i søndagens Nations League-kamp, og alt var egentlig, som det plejer, når landsholdet sejrer. Fansene viste stjernerne kærlighed, stjernerne takkede fansene med klap og små gaver i form af målmandshandsker eller en trøje.

Det var ikke til at se, at kampen udgjorde enden på en af de mest specielle uger i dansk fodbold, hvor uenigheder og konflikter har været ved at splitte det hele ad.

»Det var fantastisk at kunne koncentrere os om fodbold igen og være os selv. Det var ikke optimalt, men vi holdt nullet, og vi vandt. Det var meget vigtigt at holde fast i de gode resultater, vi har leveret så længe. Nu skal den her konflikt bare ende, så vi kan fortsætte med at spille fodbold«, sagde landstræner Åge Hareide.

Vikarlandsholdet i loungen

Lidt efter klokken 16 trillede en hvid bus med et skråt Dannebrog på siden op foran stadionets røde hovedbygning. Gennem ruderne kunne de hundreder af danske fans se spillerne stirre ud – vel at mærke Eriksen, Simon Kjær og resten af de stjerner, som normalt repræsenterer dansk fodbold på de store scener.

På grund af uenighederne om en ny landsholdsaftale mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen var det 24 amatører, der havde iklædt sig Danmarks-trøjen i onsdagens 3-0-nederlag til Slovakiet og gik under navnet ’vikarlandsholdet’. Eller det alternative landshold. I går havde DBU inviteret vikarerne til Aarhus for at se opgøret mod Wales, men bænket ved loungens veldækkede borde med fin mad overlod de atter ukendte ansigter rampelyset til Danmarks bedste fodboldspillere. Til stjernerne.

»Eriksen, Eriksen«, råbte nogle børn i kor, mens bussen sneglede sig igennem folkevandringen mod sin endelige destination, spillerindgangen, og solen hang lavt over Aarhus.

»Se, der er de«, hvinede en lyshåret pige begejstret, da hun så spillerne træde ud af bussen og forsvinde ind i stadionets indre for at gøre sig klar til kamp.

Der var voksne mænd med barnlig glæde og børn på forældreskuldre. Og nogle hundrede meter derfra ladede mange hundrede fodboldelskere op til kampen med øl, snak og fællessang, mens de udstillede flot opfindsomhed udi kunsten at bære rødt og hvidt på forskellige måder: Trøjer, flag som kjoler, parykker, solbriller, halstørklæder, hatte og ansigtsmaling.

Under konflikten mellem DBU og landsholdet har det været tydeligt, at danskerne er delt i flere grupper. Nogle er vrede på fodboldforbundet, nogle er trætte af spillerne, nogle er irriterede på begge parter og vil bare gerne nyde sporten. Sociale medier er flydt over med harske kommentarer i alle retninger.

De walisiske grådighedssange

I det røde hav af fans uden for stadionet i Aarhus var der mange af dem, der bare var træt af al palaveren og var kommet for at nyde fodbold. Intet andet.