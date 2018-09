Jacob, der var teenager for en uge siden, brillerer i Bundesligaen Jacob Bruun Larsen viste vejen til storsejr og scorede sit første mål i Bundesligaen for storklubben Dortmund.

Kan landstræner Åge Hareide måske blive fristet til at udtage den kun 20-årige Jacob Bruun Larsen til den trup, der i oktober skal spille Nations League i Irland 13. oktober og tre dage senere møder Østrig i en testkamp i Herning?

Svaret kender kun nordmanden, men at der var international landsholdsklasse og elegance over det 1-0-mål, den tidligere Lyngby-spiller Jacob Bruun Larsen lavede for øjnene af 80.000 tilskuere i sin klub Borussia Dortmunds vanvittige 7-0-sejr i Bundesligaen mod Nürnberg onsdag aften, det kan ikke bestrides.

Foto: Martin Meissner/AP Et fint touch med højre fod og så i mål.

Et fint touch med højre fod og så i mål. Foto: Martin Meissner/AP

Jacob Bruun Larsen, der fyldte 20 år i sidste uge, var for anden gang i denne sæson med fra start i en ligakamp. Han kvitterede for træner Lucian Favres tillid allerede i 9. minut ved at åbne scoringen med sit første Bundesliga-mål overhovedet. Det skete, da han i høj fart fik kontrol over Cristian Pulisic’ maskerede klasseaflevering i dybden og fra relativt spids vinkel frækt fik vippet bolden over Nürnberg-målmand Fabian Bredlow og over i det fjerne hjørne.

Foto: Patrik Stollarz/Ritzau Scanpix Nürnberg-målmand Fabian Bredlow var prisgivet.

Nürnberg-målmand Fabian Bredlow var prisgivet. Foto: Patrik Stollarz/Ritzau Scanpix

Efter pausen assisterede Bruun Larsen med en hurtig aflevering sin anfører Marco Reus ved dennes 4-0-mål, inden han blev klappet ud et kvarter før tid og fra bænken kunne se sin landsmand Thomas Delaney lægge op til kampens næstsidste mål og se gæsterne fra Nürnberg gå fuldstændig i opløsning.

Sejr til Leipzig

Yussuf Poulsen spillede fra start, da Leipzig på hjemmebane mødte Stuttgart og vandt 2-0.

Hos Frankfurt var Frederik Rønnow fortrængt fra pladsen i målet af Kevin Trapp, der på udebane i Mönchengladbach måtte hente bolden ud af nettet tre gange. Gladbach sejrede 3-1.

Overblik:Resultater og stillingen i Bundesligaen

Yussuf Poulsen og Frederik Rønnow er noget nær selvskrevne i Åge Hareides landsholdstrup. Spørgsmålet er, hvornår U21-landsholdsspilleren, der allerede som 17-årig var med Danmark til OL i Rio, skal tage det sidste skridt og ind på A-landsholdet.

Testkampen mod Østrig ligner en oplagt debutkamp for Bruun Larsen, selv om den kolliderer med U21-landsholdets sidste opgør i EM-kvalifikationen. Her kan Jacob Bruun Larsen nemlig måske undværes, såfremt holdet slår Polen en lille håndfuld dage forinden og dermed sikrer sig direkte adgang til EM-slutrunden i 2019.