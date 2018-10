Peter Møller skal bygge bro efter konflikter mellem spillere og DBU Ny fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, skal genopbygge tilliden mellem DBU og landsholdsspillerne.

Der skal bygges bro mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne, der i flere omgange har været på dårlig fod.

Det bliver en af de fornemmeste opgaver for den tidligere landsholdsspiller Peter Møller, der tirsdag blev præsenteret som fodbolddirektør i DBU.

Det forklarer DBU's administrerende direktør, Claus Bretton-Meyer, om stillingen.

»Vi har været igennem en række opslidende konflikter først med kvindelandsholdet og derefter med herrelandsholdet, og på baggrund af den for nylig lukkede aftale har det været konstateret fra alle parter, at det er vigtigt at genopbygge tilliden blandt parterne«.

»Det er en af de opgaver, Peter Møller kommer til at stå for med sin baggrund. Han skal være med til at udfylde det tillidsforum, som er indskrevet i aftalen«, siger Claus Bretton-Meyer.

I støbeskeen halvandet år

Han fortæller, at DBU allerede for halvandet år siden besluttede at oprette stillingen, som nu er blevet Peter Møllers.

»Vi har været grundige i processen, da vi skulle finde den helt rigtige, og der var ikke så mange kandidater til jobbet«.

»Nu er timingen god, fordi vi har landet begge landsholdsaftaler og nu har tid til at investere i genopbyggelsen af tillidsplatformen, for det kommer til at tage tid. Begge parter er klar over, at der skal investeres«, siger Bretton-Meyer.

Han fortæller, at Peter Møller kommer til at overtage nogle af de opgaver, som han tidligere selv varetog som direktør.

»Han kommer til at stå for dialogen og sparringen med spillerne og Spillerforeningen samt forhandlinger, som jeg har brugt en del tid på. Han bliver bindeleddet, når der skal laves nye aftaler«.

Også den nuværende elitechef i DBU, Kim Hallberg, får en anden arbejdsgang med ansættelsen af Peter Møller.

Peter kan med sin viden og baggrund være med til at røre i fodboldgryden Claus Bretton-Meyer

»Kim har stor indsigt i fodbold, men er stærkest på det administrative område. De kommer til at have et stærkt makkerskab, hvor Kim bliver bagstopper for Peter i angrebet«.

»Desuden kommer Peter til at have en væsentlig dialog med Åge Hareide (A-landstræner, red.). Det skal være sparring om retningen fremadrettet«.

»Peter kan med sin viden og baggrund være med til at røre i fodboldgryden og også arbejde med talentudvikling og uddannelse af trænere«, lyder det fra Bretton-Meyer.

Peter Møller optrådte som aktiv for de danske klubber FC København, Brøndby og AaB og spillede i udlandet for FC Zürich, PSV Eindhoven, Real Oviedo og Fulham.

På landsholdet nåede Peter Møller at spille 20 gange og score 5 mål.

ritzau