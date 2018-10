Nicklas Bendtner tiltales for vold mod taxa-chauffør Politiets jurister mener, at der er grundlag for at føre en straffesag mod fodboldspilleren efter et klammeri med en taxa-chauffør, der også tiltales i sagen.

Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod en taxachauffør i København. Chaufføren tiltales samtidig for forsøg på vold. Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der repræsenterer taxachaufføren. »Jeg kan sige, at der er blevet udarbejdet et anklageskrift mod begge parter«. »Min klient er blevet tiltalt for at kastet med en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste uden at ramme. Han nægter sig skyldig«, siger hun. Mette Grith Stage oplyser, at sagen er forhåndsberammet til den 2. november ved Københavns Byret. Opdateres Ritzau