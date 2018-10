Irlands træner afviser at være presset trods dårlige resultater Martin O'Neills mandskab har blot vundet en enkelt landskamp i år, og efter nedtur mod Wales skal han skaffe fremgang i Nations League lørdag aften.

Ser man på stillingen i Nations Leagues gruppe 4 i B-rækken, indtager Irland bunden efter et grimt 1-4-nederlag til Wales i september, og nationen har i det hele taget ikke haft de store opmuntringer på fodboldfronten i 2018. Lørdag aften skal holdet derfor hjemme på Aviva Stadium i Dublin rejse sig, når Danmark kommer på besøg. Landstræner Martin O'Neill, der har haft jobbet i fem år, har hårdt brug for en succesoplevelse for at dæmpe kritikken.

Det vil han bare helst ikke erkende.

»Vi kvalificerede os til den seneste EM-slutrunde, og efter min mening leverede vi det bedste nogensinde på den scene. Derefter kæmpede vi os frem til VM-playoff, og vi havde kun tabt en enkelt gang i 11 kampe inden da, så uanset om vi nu har to svære kampe, frygter jeg ikke for mit job«, siger Martin O'Neill til avisen Daily Mails hjemmeside. Efter lørdagens opgør med Danmark tager irerne tirsdag imod Wales til et returopgør, der som andre lokalopgør på De Britiske Øer skaber en særlig interesse blandt fodboldfans.

Arsenal så hurtigt, at man kunne komme igennem i den side, hvor Christie var, og det blev dyrt for Fulham Alan Shearer

»Men selvfølgelig er der altid et pres på en træner. Det er der faktisk hver eneste dag. I Nations League blev vi besejret af Wales, og Wales blev besejret af Danmark, så nu er det op til os. Vi er naturligvis nødt til at skaffe en eller anden form for fremgang. Men det er vigtigt ikke at bekymre sig for meget om, hvad der eventuelt kan ske to kampe længere fremme. Vi skal koncentrere os om lørdagens kamp og forsøge at vinde den«.

Nej tak til andre tilbud

Den 66-årige nordirer har siden sin ansættelse som irsk landstræner haft adskillige muligheder for at vende tilbage til rollen som klubmanager, og Stoke var tæt på at friste ham. Men O'Neill har valgt at blive på sin post.

»Der har været muligheder for et andet job, men jeg har hver gang besluttet at blive, og jeg går efter at kvalificere Irland til endnu en EM-slutrunde. De rigtige kvalifikationskampe starter først til foråret«, siger Martin O'Neill.

Landstræneren var i øvrigt en lettet mand, da DBU og Spillerforeningen nåede frem til en ny aftale, for den betød, at danskerne stillede med de bedste mod Wales efter at have benyttet et vikarlandshold i Slovakiet.

»Ellers synes jeg, Uefa burde have grebet ind, for havde Wales mødt de næstbedste danskere, og vi så bagefter skulle møde de bedste, ville det have givet waliserne en meget stor fordel i Nations League-gruppespillet«, har O'Neill sagt til Irish Miroor om den højspændte situation for godt en måned siden.

Ballade er afklaret

Martin O'Neill har netop skåret sin landsholdstrup ned til 26 spillere, og efter en episode, hvor midtbanespilleren Harry Arter tidligere på sæsonen kom i klammeri med assisterende træner Roy Keane, der også var efter Jonathan Walters, er Arter tilbage i truppen.

»Roy og Harry har taget en snak og fået styr på episoden. Harry er rigtig glad for at være tilbage efter en lille pause og vil lægge balladen bag sig«, fortæller Martin O'Neill ifølge Daily Mail.

Til gengæld er anfører Seamus Coleman igen ude med en skade, ligesom før nævnte Walters, Robbie Brady og Stephen Ward ikke er blevet klar.

For det danske hold kan det være en interessant detalje, at angriber Shane Long ikke deltog i tirsdagens træning, og at højrekanten Cyrus Christie fik hård kritik i britiske medier efter sin indsats på Fulham-holdet i en kamp mod Arsenal, der vandt 5-1. »Arsenal så hurtigt, at man kunne komme igennem i den side, hvor Christie var, og det blev dyrt for Fulham«, som tv-ekspertkommentator Alan Shearer udtrykte det.

Der er desværre for O'Neill tvivl om, hvorvidt det 19-årige talent Declan Rice fra West Ham, som er noteret for tre landskampe i den irske trøje, kommer til at få en fjerde. Midtbanespilleren overvejer et muligt skift til den engelske landsholdstrøje.

Skifter han, er det mere dårligt nyt for Martin O'Neill.