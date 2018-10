Danmark må nøjes med 0-0 for fjerde gang i år Kasper Dolberg var for første gang i startopstillingen på et dansk hold, der mod Irland savnede Christian Eriksen.

En kølig efterårsaften i Dublin, der var blevet massivt vandet af naturen hele dagen, endte med tørke. Måltørke. For scoringer var der ingen af i Danmarks anden kamp i Nations League på udebane mod en falmet udgave af et irsk landshold, der for 25-30 år siden - før mange af de danske landsholdsspillere overhovedet var født - havde sin grønne storhedstid.

Irland - Danmark 0-0 Irland: Darren Randolph – Matthew Doherty, Kevin Long, Shane Duffy, Richard Keogh, Cyrus Christie – Harry Arter (65. Callum Robinson), Callum O’Dowda (46. Enda Stevens), Jeff Hendrick – James McClean, Shane Long (83. Aiden O'Brien) Danmark: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgård, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Simon Kjær, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Martin Braithwaite, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg (79. Andreas Christensen), Pione Sisto Advarsler: Arter (7), Delaney (56), Christie (64), McClean (90), Duffy (90+3) Dommer: Xavier Estrada (Spanien) Vis mere

Det blev Danmarks fjerde 0-0-kamp i år, men resultatet kan bruges i en gruppe, hvor vinderen rykker op blandt de 12 bedste europæiske nationer i næste udgave af den ny landsholdsturnering.

En uge efter sin 21-års fødselsdag var Kasper Dolberg for første gang med i landsholdets startopstilling efter de seneste to år at have fået 141 minutters spilletid fordelt på 7 kampe som indskifter - uden at have prøvet at forlade banen som taber.

Den store, blonde Ajax-angriber havde det indledningsvist svært overfor den fysisk betonede irske betondefensiv, der etablerede sig, så snart danskerne havde fået kontrol over bolden, som det skete oftere og oftere efter et mere uetableret første kvarter, hvor en misforstået fairplay-situation var det dramatiske højdepunkt.

Misforstået fairplay

Thomas Delaney trådte på bolden, fordi en irer havde sat sig ned på banen, men det opfattede Jeff Hendrick ikke, så han snuppede bolden og styrtede forbi et par passive danske forsvarsspillere og var hele alene igennem med Kasper Schmeichel - inden Burnleyspilleren sparkede et pænt stykke forbi og ufrivilligt alligevel leverede et stykke fairplay. Til gengæld ramte Mathias ’Zanka’ Jørgensen sit mål helt rent, da han tog tilløb, satte kurs direkte fremad og så ellers skubbede Hendrick hårdt i ryggen for at markere sin utilfredshed med det, som danskerne så åbenlyst opfattede som usportslig optræden.

Efter den fysiske indledning fik Danmark mere styr på spillet, men afslutninger og målchancer var i de første 38 minutter lige så fraværende som den skadede Christian Eriksen. Lasse Schöne, Henrik Dalsgaard og Pione Sisto forsøgte sig langt - meget langt udefra - og eneste egentlige muligheder var et par høje bold i det såkaldte bagrum, hvor Dolberg kastede sig frem uden en reel chance for at kunne styre bolden andet end over baglinien og bolden pludselig dumpede ned for fødderne af Mathias 'Zanka' Jørgensen, der blev blokeret i sin afslutning.

Kikset irsk hovedstød

Den eneste 'rigtige' scoringschancer i en kedelig første halvleg var derfor et halvkikset hovedstød forbi mål fra forsvarsspilleren Shane Duffy efter et irsk frispark ind i det danske straffesparksfelt efter 38 minutter, og så trak Pione Sisto med halvlegens sidste aktion ind i banen og tog en snert af malingen på anden ene stolpe med en yderlig afslutning.

Danmark blev totalt dominerende i spilovertaget efter pausen, da Irland bemærkelsesvædigt nok overlod det helt og aldeles til de hvidklædte at skabe noget, der bare tilnærmelsesvist lignede en fodboldkamp. Selv om den slags handler om spillerne på banen, så var Christian Eriksens skadesfravær bare markant, når danskerne skulle være kreative.

Simon Kjær var tæt på efter et hjørnespark, som anføreren fint fik hovedet på, men inde på målstregen stod der en irsk drillenisse og sparkede bolden langt væk fra farezonen.

Nede i den anden ende stod Kasper Schmeichel og studerede de forgæves forsøg på at trille sig frem gennem den grønne forsvarsmur, og pludselig måtte Leicestermålmanden i aktion, da et sjældent angreb endte med et Cyrus Christies afslutning fra kanten af straffesparksfeltet, men Schmeichel fik med vel sin eneste reelle redning i kampen slået bolden til hjørnespark.

Irland har vundet 1 af 7 kampe det seneste år, hvilket inkluderer 0-0 og 1-5 mod Danmark i playoffkampene, der betød at Irland for fjerde gang i træk ikke kvalificerede sig til VM-slutrunden.