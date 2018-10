Gode minder fra Dublin: De danske drenge skal tæmme irsk hævntørst uden Eriksen For et års tid siden bankede de danske fodbolddrenge Irland og kvalificerede sig til VM. Nu er de tilbage i Dublin, og det er et godt gensyn, siger de før dagens Nations League-kamp, hvor de skal lære at klare sig uden Christian Eriksen.

Det begyndte vel så småt, da Dublins nationalstadion med den bugtede facade rejste sig mægtigt mellem byhusene foran spillerbussen. Måske endda allerede i lufthavnen.

Sidst Kasper Schmeichel, Simon Kjær og resten af de danske landsholdsprofiler var der, i Irlands hovedstad, var de i ekstase over at have banket det grønne hjemmehold med 5-1 og kvalificeret Danmark til VM. Og det var det de minder, der så småt begyndte at dukke op. Da spillerne fredag eftermiddag trådte ud af bussen ved Aviva Stadium, stod de helt klart frem.



»Da vi trådte ind ad dørene, dukkede der gode minder op. Fra omklædningsrummet og banen«, sagde Kasper Schmeichel på det sidste pressemøde før dagens Nations League-kamp mod irerne.

Måske var det brudstykker af en endetribune med flere end 2.000 danskere, der forvandlede sig til et oprørt menneskehav i rødt, mens de brølede deres glæde ud i den lune, fugtige efterårsaften. Måske var det indre billeder af dansende, poserende, øldrikkende, fotograferende, syngende holdkammerater, der i omklædningsrummet efter storsejren optrådte med en øm, øm udgave af Thomas Helmigs sang om at stå derude og banke på, klædt i begejstrede unge mandestemmer. Måske.

»Men det er fortid«, slog Kasper Schmeichel fast:

»Den kan vi ikke bruge til så meget, når det handler om fremtiden nu. Det bliver en anden type kamp mod Irland den her gang, og vi vinder nok ikke 5-1 igen, selv om vi selvfølgelig håber på det. Alligevel tror jeg da, at vi kan bruge de de gode minder i den forstand, at det giver noget godt humør, når vi kommer ind i omklædningsrummet, og vi ved, at vi har haft succes her før. Men det vil være en alvorlig fejl at undervurdere Irland. De søger vel en form for revanche - hvis jeg stod i deres position og havde tabt 5-1 på hjemmebane, ville jeg i hvert fald have hævn«.

Schmeichel på midtbanen

Især én ting er anderledes end dengang i november 2017 i dagens kamp. Christian Eriksen mangler. I 5-1-sejren var han den store maestro med tre mål, men nu er han - Tottenham-stjernen, der har scoret mere end hver tredje danske mål i Åge Hareides tid som landstræner - ude med en mindre skade.

Det udfordrer Danmarks norske chefstrateg, selvfølgelig. Alligevel slår Hareide fast, at det aldrig må blive en undskyldning for et nederlag eller en dårlig præstation, at landsholdets største stjerne mangler. Det er nødt til at kunne klare sig uden Christian Eriksen, og kampen mod Irland er en god lejlighed til at lære det.

»Det er vigtigt, at vi koncentrerer os om de spillere, vi har med, og vi må bare forsøge at udfylde den rolle bedst muligt og måske spille på en lidt anden måde uden ham. Jeg synes, at vi før har vist, at der er mange gode spillere i Danmark - så vi skal vise os frem fra vores bedste side«, sagde Åge Hareide uden at afsløre, hvordan han vil sætte sit hold uden stjernen.