Ny landstræner får en sejr i sin første kamp Tjekkiet vandt 2-1 på udebane over lokalrivalerne fra Slovakiet.

Både Tjekkiet og Slovakiet havde inden lørdagens kamp i Trnava tabt til Ukraine i Liga B's gruppe 1 og skulle derfor gerne have point på kontoen. Med en sejr på 2-1 ude over lokalrivalerne blev det Tjekkiet, som fik alle tre point og dermed fornyet håb i kampen om førstepladsen i puljen.

Efter en meget rodet 1. halvleg, hvor spillet konstant blev afbrudt af straffespark, kom der en anelse mere snit over de to hold efter pausen. Tjekkerne så ud til at være mest motiverede og bragte sig foran efter 52 minutter, da Michael Krmencik blev spillet fri.

10 minutter senere udlignede Slovakiets store stjerne Marek Hamsik, da han var først over en ripost, og det var stort set eneste gang, publikum lagde mærke til Napoli-spilleren. I det hele taget spillede slovakkerne langt under standard, mens Jaroslav Silhavy kunne glæde sig over en sejr i sin første kamp som tjekkisk landstræner.

Han tog over for omkring en måned siden, efter at Karel Jarolim blev fyret. Tjekkiets sejrsmål blev sat ind knap et kvarter før slutfløjtet, da indskiftede Patrik Schick med et kraftfuldt hovedstød sendte bolden ind bag Newcastle-keeper Martin Dubravka.

Historisk set har de to hold nu mødt hinanden 11 gange, siden Tjekkoslovakiet blev opløst i 1992. Seks sejre til Tjekkiet, tre til Slovakiet og to uafgjorte opgør lyder statistikken på, og Slovakiets seneste sejr kom for tre et halvt år siden.