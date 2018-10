Champions League: Eriksen-brøler koster Tottenham dyrt mod PSV Christian Eriksen sprudlede i Tottenhams offensiv, men en fejlaflevering kom til at koste i 2-2-kamp i Eindhoven.

Tottenham er fortsat uden sejr i Champions League, efter at holdet onsdag måtte nøjes med 2-2 ude mod PSV Eindhoven.



Christian Eriksen må tage sin del af ansvaret for, at kampen ikke endte med fuld gevinst til gæsterne.

Med godt 10 minutter tilbage af kampen dummede den ellers stærkt spillende dansker sig midt på banen med en skidt aflevering.

PSV fik fat i bolden, og så blev angriberen Hirving Lozano sendt af sted på en friløber. Målmand Hugo Lloris stormede ud af feltet, hægtede mexicaneren og blev udvist.

Pres gav resultat

Med en mand i overtal øjnede de hollandske værter muligheden for at få point, og kort før slutfløjt lykkedes det anfører Luuk de Jong at dirigere et indlæg i mål til 2-2.

Før udligningen havde Christian Eriksen ellers givet masser af prøver på sine evner. Danskeren var således involveret i begge Tottenham-scoringer.

Ved udligningen til 1-1 fem minutter før pausen fandt han Kieran Trippier, der fra baglinjen kunne lægge bolden skråt tilbage til målscorer Lucas Moura.

Efter pausen lagde Eriksen op til Harry Kanes hovedstødsmål til 2-1.

Mexicaner viste skarphed

PSV satte gang i den medrivende kamp efter en halv time, da den mexicanske angriber Hirving Lozano pillede bolden fra Tottenham-forsvareren Toby Alderweireld.

Alene med målmand Hugo Lloris lykkedes det Lozano at lobbe bolden i mål til 1-0.

Det uafgjorte resultat betyder, at Tottenham og PSV får svært ved at gå videre fra gruppe B, der toppes af FC Barcelona og Inter med 6 point hver. Tottenham og PSV har blot et enkelt point.

Senere onsdag aften tager FC Barcelona imod Inter.

Ritzau