Op ad bakke: Fransk ikon slås med sit livs største opgave i kriseklub

Store sko, gode læremestre

Det er store sko, Thierry Henry nu forsøger at fylde ud, for blandt hans forgængere i jobbet som Monaco-træner er for eksempel Arsène Wenger, Claude Puel, Didier Deschamps og Claudio Ranieri. I selskab med netop landsmanden Wenger lykkedes det Henry at tage den engelske titel to gange som spiller i Arsenal, hvor han blev så stort et navn, at der uden for Emirates Stadium i det nordlige London står en statue af den målfarlige franskmand.

Som Monaco-spiller blev Henry fransk mester i sæsonen 1996-97, og måske har blandingen af erfaringer som spiller med mange store resultater og de mange timer i selskab med dygtige trænere skabt mulighed for, at den berømte angriber kan klare sig i jobbet som træner.

Ud over et langvarigt samarbejde med Wenger har Thierry Henry kunnet tage ved lære af spanske Pep Guardiola i sine Barcelona-år og dennes landsmand Roberto Martínez de seneste par år i rollen som assisterende træner for det belgiske landshold.

Men om det er nok til at redde Monaco, må man vente lidt med at bedømme.