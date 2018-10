Top-klubber støder sammen søndag: Real Madrid-træners første klassiker kan også blive hans sidste Real Madrid-træner Julen Lopetegui har fået en dårlig start på det, der bliver kaldt en brutal opgave. I dag gælder det El Clásico mod Barcelona.

De spanske sportsaviser lader sjældent en lejlighed til at beskrive situationen i landets største fodboldklubber med sprogets mest blomstrende adjektiver gå fra sig, hvad enten det nu går strålende, eller alt hænger i laser. Så da selveste kongeklubben Real Madrid forleden måtte forlade den mægtige hjemmebane Estadio Santiago Bernabeu efter et ydmygende 1-2-nederlag til upåagtede Levante, trompeterede Marca straks at »dette hold ligger i ruiner« om de forsvarende Champions League-mestre.