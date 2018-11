Efter tanker om kup på europæisk fodbold: Dansk ligaboss tvivler på privat superliga, men anerkender truslen

I hemmelighed har en gruppe på syv af Europas største klubber arbejdet på at danne en privat superliga uden om Det Europæiske Fodbold (Uefa) - med den risiko, at det kan koste dyrt for resten af kontinentets klubber.

Det skete i 2016. Men så sent som for 10 dage siden modtog Real Madrid et udkast til en ’European Super League’ på 16 hold, så truslen blev vakt til live.

Begge dele afslørede Politiken og de 14 andre medier i European Investigative Collaborations fredag på baggrund af dokumenter fra Football Leaks - historiens største læk.

Truslen er helt reel, mener Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen og Superligaen - omend han tvivler på, at det bliver til noget med sådan en europæisk superliga uden om Uefa.

»Hvis resten af europæisk fodbold holder sammen, tror jeg ikke på, at det er en mulighed. Hvornår skal de spille? Hvilke datoer? Der er så mange spørgsmål at afklare«.

Men hvad hvis de store klubber bare bryder helt ud af de nationale ligaer?

»De europæiske turneringers indtægter i den her cyklus når vist cirka op i 3,5 milliarder euro, men medieindtægterne fra de nationale klubturneringer i Europa ligger omkring 18,5 milliarder euro, som jeg husker det. Det er i hvert fald markant mere. Så det med at eksistere uden for en national turnering, kræver virkelig et stort konsortium. Det er svært at forestille sig selv Real Madrid og Barcelona uden for La Liga«, siger Claus Thomsen, der også er næstformand for European Leagues - en sammenslutning af 35 nationale ligaer i Europa.

Football Leaks Det beskidte spil Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af 'verdens smukkeste spil'. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Dokumenterne fra Football Leaks viser ellers netop, at Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, AC Milan tilbage i 2016 undersøgte de juridiske muligheder for at bryde ud af de nationale turneringer for i stedet at danne en privat liga.

I sidste ende var det arbejde med til at lægge pres på Uefa, der samme år lavede en ny fordeling af pengene fra og pladserne til Champions League anno 2018-21. Et n kamp om milliarder af kroner.

I begge tilfælde tilgodeså det nye system de største ligaer og dermed de store klubber - på bekostning af mindre fodboldlande som Danmark. Derfor ved Claus Thomsen også godt, at truslen om en europæisk superliga er reel.

»Ja, det er da blevet brugt som et redskab i debatten om de europæiske turneringer. Også den model, hvor de 14-16 største klubber i Europa stadig deltager i den hjemlige liga, men så laver deres egen europæiske turnering uden om Uefa. Så kan de nationale turneringer, forbuindene og Uefa ellers prøve at reagere på det«, siger Claus Thomsen.



Kampen om milliarderne

Netop nu diskuterer fodboldens parter - Uefa, klubberne og ligaerne - hvordan fordelingen skal være i årene 2021-24. Derfor kan det spritnye udkast til en European Super League ses i den kontekst.

»Den slags udgør da spillet hver gang. Selvfølgelig. De største klubber vil sige, at hvis de gør problemer, vil Uefa mangle indtægter. Men for mig er det bare svært at se, at det skulle udløse mere positive forretningsmuligheder for de selv samme klubber, hvis de går alene«, siger Claus Thomsen.

Men den slags kan vel gå ud over Danmark og mellemligaerne?

»Ja, det kan det. Det er rigtigt, og det er det, vi diskuterer nu, hvor vi skal finde ud af, hvordan 2021-24 skal se ud«.