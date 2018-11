Dokumentation: Disse 24 handler i Vejle er direkte knyttet til klubbosserne eller deres »forretningspartnere«

I stedet for at besvare spørgsmålene har ledelsen via klubbens administrerende direktør Henrik Tønder sendt en meddelelse, hvor det fremgår, at »klubben har som et led i sin almindelige drift benyttet Andrew Zolotkos og bestyrelsesmedlem Lucas Changs store netværk i udlandet til at rekruttere udenlandske spillere«.



Ledelsen understreger, at det er en »grundforudsætning« for klubben, at »der kan tjenes penge på udvikling og salg af spillere. Vi ser således spillerne som et potentielt salgsobjekt«.



Henrik Tønder skriver, at Vejle Boldklub ikke selv har udbetalt penge til Zolotko og Chang.