Hooligans kaster med sten og tåregas i Brøndby

En gruppe hooligans har søndag eftermiddag skabt uro ved Brøndby Stadion i forbindelse med en kamp mellem rivalerne fra Brøndby og FC København.

Hos Københavns Vestegns Politi oplyser kommunikationsmedarbejder Claus Buhr, at uromagere har anvendt tåregas ud for Hovsa Bodega, som er et tilholdssted for Brøndby-tilhængere.

Der er også blevet kastet sten mod politiet.

I første omgang lød meldingen, at det var politiet, som havde anvendt tåregas mod uromagerne, men ifølge Claus Buhr er gassen altså blevet affyret af fodboldbøllerne.

Billeder fra området viser desuden, hvordan personer med blågule elefanthuer med væltede skraldespande har lavet barrikader over en vej i området

Hvorvidt der er foretaget anholdelser, kan Claus Buhr endnu ikke oplyse.

Allerede lørdag aften var der optræk til uroligheder i området. Her var det politiet, der valgte at bruge tåregas mod uromagere i området ved bodegaen.

Ved den lejlighed blev der ikke foretaget nogen anholdelser.

ritzau