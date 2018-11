Det bedste hold fik også det bedste resultat i Vejle Bo Henriksen går mest op i resultaterne, så han var ikke glad for slutstillingen, da AC Horsens underpræsterede. Esbjerg-træner kan rose sig selv. Ståle Solbakken må snakke pokalfodbold med en anden FCK'er.

BO HENRIKSEN ER en af de trænere, der fokuserer allermest på fodboldovens paragraf 10, kampens resultat. Det hold, der har scoret flest mål hos modstanderne, har vundet kampen. Han er ikke så optaget af, hvordan kampene bliver vundet. AC Horsens-træneren bruger statistisk materiale til at kontrollere spillernes fysiske form, men har ikke stort behov for at se på tal for afleveringer, afslutninger, indlæg og vundne hovedstødsdueller.