Præsidentens dobbeltspil: ’Super Amiga’ i spidsen for efterforskningen af Fifa

Hele VM på første klasse

Den betragtning understøttes af de lækkede data fra Football Leaks. Rojas blev allerede i december 2017 forelagt korruptionsanklager – der var dokumenteret af en rapport fra revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers – mod David Chung, chef for Oceaniens fodboldforbund og vicepræsident i Fifa. Men først da avisen The New York Times 6. april 2018 offentliggjorde rapporten, trådte Chung tilbage »af personlige årsager«, uden at det etiske udvalg havde spillet nogen offentlig rolle i sagen.

Hans-Joachim Eckert siger, at tingene ville være grebet anderledes an i hans tid.

»Jeg går stærkt ud fra, at vi i løbet af få dage ville have udelukket Chung, i hvert fald midlertidigt«.

Når det handler om nyde godt af privilegier er María Claudia Rojas ikke lige så tilbageholdende. Under hele VM-slutrunden i 2018 er hun sammen med Fifa-toppen og på Fifas regning indlogeret på luksushotellet Lotte i Moskva.

Ifølge reglerne har Rojas dog kun ret til at få betalt sin rejse til åbnings- og finalekampen. Hans-Joachim Eckert siger, at han i 2014 kun rejste til Brasilien – hvor slutrunden det år blev afviklet – for at deltage i to møder i etikudvalget og overvære finalekampen. Han overnattede heller ikke på samme hotel som Fifa-toppen.

»Jeg ved ikke, hvordan man skulle retfærdiggøre det, hvis jeg havde boet på Fifa’s hotel under hele VM«.

Det fremgår af Rojas’ cv, at hun ikke er ekspert i korruptionsbekæmpelse eller strafferet. De fleste sagsakter er skrevet på engelsk, men ifølge hendes cv er det ikke et sprog, hun behersker. Lækkede data viser, hvor langt hun i praksis befinder sig langt fra de interne efterforskeres arbejde. Udvalgets sekretariat i Zürich opbygger en sag, oversætter dokumenterne og skriver notater med forslag til, hvad der skal gøres. Rojas godkender ofte forslagene med yderst kortfattede e-mails: »De acuerdo«, skriver hun blot. Altså: »Enig«.

»Det etiske udvalg er afgået ved døden«

Hvordan skal man så tolke disse forandringer. Jo, magten ligger nu i udvalgets sekretariat. Og her har Gianni Infantino indflydelse. Tidligere havde de interne anklagere og dommere deres egen medarbejderstab.

»Vi ville have en skarpere opdeling – kontorer og it for sig – for at få en retfærdig magtdeling«, siger Hans-Joachim Eckert. Men Infantino har lagt sekretariaterne sammen og indsat en fortrolig allieret som direktør for det hele, nemlig den italienske advokat Mario Gallavotti.

Fifa tager María Claudia Rojas i forsvar. Spansk er et af Fifa’s officielle sprog, og det tales af over 400 millioner mennesker på verdensplan. Mellem- og Sydamerika har oplevet deres andel af sager om tvivlsom etisk adfærd, og så det er jo praktisk at have en spanskkyndig i medarbejderstaben. Og også under Rojas har Fifa udelukket medlemmer af eksekutivkomitéen og nationale forbundsformænd. Alene i 2018 er det foreløbig afgjort 15 af den slags sager. Rojas tilbringer nogle dage i Zürich hver måned, og også Borbély og Eckert fik i deres tid støtte af sekretariatet.