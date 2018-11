Engelsk storklub kan få FC Nordsjællands afrikanske talenter gratis

Når maskotten Timba vinker til publikum og klasker hånd med de unge fans, og 11 spillere fra FC Nordsjælland løber ind på hjemmebanen i Farum, ser alt normalt ud. På grønsværen kæmper spillerne for klubben og kan skabe sportslig succes eller millionindtægter til klubben, hvis de senere sælges til udlandet.



Men overfladen fortæller ikke hele sandheden. I kulissen hos FC Nordsjælland er der skjulte aftaler, der betyder, at klubbens afrikanske spillere fra fodboldakademiet Right to Dream bliver brikker i et økonomisk spil. Det involverer en af verdens største klubber, Manchester City, i England.

Hidtil har FC Nordsjællands britiske ejer og formand, Tom Vernon, afvist, at der er en officiel forbindelse til Manchester City. Men dokumenter fra Footbal Leaks afslører, at der for to et halvt år siden blev indgået en juridisk bindende aftale mellem de to klubber, som skal gælde frem til 22. april 2020.

I den detaljerede, hemmelige aftale dateret 26. maj 2016 forpligtede Tom Vernon den danske klub til at afgive vestafrikanske talenter fra Right to Dream Academy i Ghana gratis til den engelske storklub Manchester City.

Wil van Megen, der er hollandsk sportsadvokat og juridisk rådgiver i den internationale spillerforening, FIFPro, er kritisk over for sådan en aftale, fordi førsteretten til spillerne bliver afgivet, uden at de selv har noget at sige.

»I sådan en situation er der overhovedet ingen retssikkerhed. Spilleren er ikke engang en part i dette«, siger Wil van Megen.

Hvis Manchester City ønsker at hente en af FC Nordsjællands afrikanske talenter, skal den danske klub »gøre sit bedste for at effektuere« et skifte »vederlagsfrit«, lød det i aftalen, som skulle gælde frem til 22. april 2020.

»Når der står ’gøre sit bedste’ på den måde, er det en kontraktuel måde at sige på, at klubben skal bruge ethvert muligt kneb for at få spillerne til at tage derhen. Selv hvis det ikke er den bedste mulighed for dem«, siger den anerkendte seniorforsker Antoine Duval, leder af Asser International Sports Law Centre.

Den holdning deler den hollandske sportsadvokat, Wil van Megen:

»Risikoen er, at spilleren ender hos denne store klub, fordi han er blevet overbevist om at tage derhen, selv om der potentielt var bedre muligheder for ham«.

FC Nordsjællands britiske ejer, Tom Vernon, skriver i en kommentar til Politiken, at ingen spillere har »nogensinde og vil nogensinde blive tvunget til at træffe noget valg eller beslutning om deres egen fremtid«.



»De har det sidste ord i enhver beslutning om, hvilken klub de vil tilslutte sig«, skriver han.

Tom Vernon skriver, at kontrakten fra maj 2016 »ikke har været i kraft i noget tid af årsager, der ikke er forbundet til jeres undersøgelse«.

Det betyder dog ikke, at partnerskabet er opløst. Men Tom Vernon har ikke oplyst, hvordan aftalen er ændret frem til aftalens udløb om halvandet år – og hvilke klausuler, der er gældende.

Sendt på lejeophold

Tidligere har salg af dygtige, unge spillere i Danmark indbragt helt op mod 75 millioner kroner. Men aftalen fra 2016 indebærer, at et af de største fodboldtalenter i Superligaen – 18-årige Mohammed Kudus fra Ghana – som spiller på midtbanen for sidste års bronzevindere fra FC Nordsjælland, kan ende som ejet af Manchester City. Og vel at mærke uden at den danske klub nødvendigvis får penge for salget. Kun hvis den engelske topklub sælger spilleren videre, kan FC Nordsjælland få en pæn andel af indtægten fra det salg.



For en tidligere akademispiller som Mohammed Kudus er det langt fra sikkert, at det er lykken at havne hos Manchester City. Tidligere har den engelske topklub hentet i hvert fald 12 spillere fra fodboldskolen, men ingen af dem er slået igennem i Manchester City. I stedet er de som regel blevet sendt på lejeophold i mindre klubber over hele Europa.

To andre bemærkelsesværdige klausuler i aftalen fra 2016 er direkte i strid med Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler, vurderer flere sportsjurister over for Politiken.

Tom Vernon skrev under på, at FC Nordsjælland ikke måtte »overdrage nogen spillers certifikat uden foregående skriftligt samtykke fra Manchester City« – og englænderne kunne »tilbageholde denne godkendelse i fuld diskretion«. Samtidig fremgik det af aftalen, at den engelske topklub var sikret 25 procent af enhver salgsindtægt, hvis FC Nordsjælland solgte en af de afrikanske spillere til en tredje klub.

I 2016 indgik FC Nordsjællands ejer og formand, Tom Vernon, en aftale med Manchester City. Her er udsnit af aftalen, som blandt andet indebærer, at den engelske topklub skal have førsteret til afrikanske spillere fra Right to Dream-akademiet i den danske klub - og at Manchester City skal godkende et salg af spillerne til en anden klub.

I 2016 indgik FC Nordsjællands ejer og formand, Tom Vernon, en aftale med Manchester City. Her er udsnit af aftalen, som blandt andet indebærer, at den engelske topklub skal have førsteret til afrikanske spillere fra Right to Dream-akademiet i den danske klub - og at Manchester City skal godkende et salg af spillerne til en anden klub.

Fifa’s regler dikterer ellers, at klubber ikke må indgå kontrakter, der giver »enhver tredjepart« muligheden for at have indflydelse på spillerhandler. Det skal blandt andet beskytte spilleres rettigheder og sikre, at alle klubber er frie til at træffe de sportsligt bedste valg. På samme måde er det heller ikke tilladt at afgive en andel af fremtidige salg til en tredjepart. Men begge dele var netop en del af kontrakten mellem Manchester City og FC Nordsjælland, siger sportsjuristerne.

»Det virker til at være et åbenlyst tilfælde af tredjepartsejerskab«, siger Dan Chapman, sportsjurist fra firmaet Full Contact.

Dan Chapman vurderer, at aftalen gav Manchester City en ulovlig indflydelse, da den engelske klub fik en »absolut vetoret over spillere, der vil flytte til en klub efter eget valg«.

Tidligere har sager om tredjeparters indblanding ført til store bøder og i enkelte grove tilfælde også sportslige straffe.