Bayern München i uvant rolle mod Dortmund Dortmund kan med sejr i dag komme 7 point foran mesterholdet Bayern München og for en stund sætte dem af i titelkampen.

Hvornår fik Bayern München sidst tildelt outsiderprædikatet forud for en kamp i Bundesligaen?

Listen over vinderne af det tyske mesterskab de senere år giver svaret: engang i sæsonen 2011/2012 – den seneste sæson, hvor en anden klub end giganten i syd har triumferet i verdens mest besøgte nationale fodboldturnering.

Overblik 5 storkampe Ud over den tyske klassiker lørdag kl. 18.30 (TV3 Sport) byder weekenden på yderligere fire opgør med pondus og historisk dybde ud over det sædvanlige. Lørdag 21.00 Boca Juniors-River Plate (Eurosport 2) Det er første gang, de to Buenos Aires-klubber mødes i en Copa Libertadores-finale, Sydamerikas Champions League. Søndag 17.30 Manchester City-Manchester United (6’eren) United fik vind i sejlene med en 2-1-triumf i mesterligaen mod Juventus, men skal vinde bykampen for ikke at blive kørt af sporet i Premier League. 20.30 AC Milan-Juventus (Strive)

Kan hjemmeholdet drille Serie A’s konger i opgøret mellem Støvlelandets to mest dekorerede klubber? 21.00 Monaco-Paris SG (TV3 Max)

Monegaskerne er det eneste hold, der har kilet sig ind i PSG’s titelserie de seneste fem år, men kontrasten er stor i denne sæson: PSG topper – Monaco er næstsidst og i frit fald. Vis mere

Men 10 runder inde i den nye sæson er alt anderledes trods seks mesterskaber på stribe til FC Bayern. Holdet er langtfra funklende under den nye træner Niko Kovac, der måske ikke lige har det rette cv til at imponere verdenstyper som Arjen Robben, Franck Ribery og den horde af tyske landsholdsspillere, der står i kø til en plads i hierarkiet.

Uden for banen har der – trods status som Tysklands største og mest populære klub – i stigende grad været en afstandtagen til Bayern München. Først var der ledelsens helt usædvanlige udfald mod det tyske pressekorps, som de mente var for hårde ved mesterholdet. Siden kom Football Leaks-afsløringen om, at Bayern aktivt havde fået et advokatselskab til at undersøge konsekvenserne af en mulig exit fra Bundesligaen for i stedet at blive en permanent del af en privat europæisk superliga.

Før lørdagens stormøde i Dortmund er Bayern med 20 point 4 point efter det sortgule tophold med danskerne Thomas Delaney og kometen Jacob Bruun Larsen. Mens Bayern vandt i midtugens Champions League-runde, tabte Dortmund for første gang i denne sæson. Det bekymrer dog ikke. Og det bliver brugt positivt.



»Måske var det slet ikke så tosset endda, at vi efter en formidabel start på sæsonen kom lidt ned på jorden igen«, siger målmand Roman Bürki ifølge tv-stationen ARD.

Mens Bayern-boss Kovac til tider har kæmpet med at få det spillermateriale, han har overtaget, til at fungere, har Dortmunds ligeledes nye cheftræner Lucien Favre hurtigt fundet en vinderformel og med stor succes fået integreret en større gruppe unge stortalenter. Samtidig er anfører Marco Reus efter et par år med mange skader tilbage på højeste internationale niveau, og den spanske lejesvend fra Barcelona, Paco Alcacer, er sprunget ud som bomber med 8 mål i 7 kampe.