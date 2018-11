Manchester City ville »parkere« mindreårig afrikaner hos Right to Dream

Manchester City stod i lidt af en knibe.



Til et internationalt ungdomsstævne i Schweiz havde klubben selv deltaget med et hold, og særligt én spiller havde fanget ledernes opmærksomhed: George Davies fra Sierra Leone, turneringens topscorer. Til daglig var han tilknyttet en klub kaldet FC Johansen i hjemlandet.

Dengang i sommeren 2011 var han bare 14 år, og netop det var kernen i Manchester Citys knibe. Ifølge reglerne fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) måtte storklubben ikke hente den unge afrikaner til Nordengland, før han fyldte 18 år, men i kampen om de største talenter ville englænderne gerne tilknytte ham hurtigt.

Så hvad gjorde Manchester City?

Ifølge dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks spillede det ghanesiske akademi Right to Dream – som i dag også ejer FC Nordsjælland – en central rolle. I en intern gennemgang af Manchester Citys ungdomsindkøb fra marts 2012 opsummerede storklubben situation således:

»Klub: FC Johansen i Sierra Leone, men er rykket til Right to Dream«, lød det i powerpoint-præsentationen, der bar navnet ’Youth Acquisition Update’:

»George imponerede i Swiss Cup i 2011. Vi havde ham til prøvetræning, hvor han også imponerede. For et lille beløb kan vi få ham ind på Right to Dream, hvor han vil fortsætte sin udvikling, indtil han er 18 år, og vi har muligheden for at skrive en professionel kontrakt med ham (tallene aftalt på forhånd)«.

De ’regulatoriske risici’

På det tidspunkt havde Manchester City haft en aftale med Right to Dream i et par år.

For et årligt millionbeløb fik klubben blandt andet førsteret til at skrive kontrakter med de udklækkede vestafrikanske talenter fra akademiet, der også skulle lede efter dygtige unge fodboldspillere i regionen.

Men i opsummeringen om George Davies nævnte Manchester City endnu en mulig fordel ved partnerskabet:

»Han er et meget spændende emne, som kan spille på en række positioner og er en af grundene til vores investeringer i Afrika. Nu har vi et sted at parkere spillerne«.

Under et punkt kaldet ’regulatoriske risici’ syntes Manchester City at føle sig sikker på at være inden for fodboldens formelle rammer:

»Den eneste måde at få det her til at fungere på er ved at have spilleren i Right to Dream-systemet, op til en alder af 18 år. Der er ingen risiko for Manchester City, og spillerens certifikat vil være sikret af Right to Dream«, lød det i gennemgangen.

Ordene fra George Davies

Tidligere har Jyllands-Posten sat fokus på netop historien om George Davies. I januar sagde han til avisen:

»På grund af Manchester Citys partnerskab med Right to Dreams talentakademi i Ghana tog jeg først dertil og var i Ghana i tre måneder. Så tog jeg til Manchester City og rejste med dem til turneringer i Europa«.

»Jeg var i Manchester i tre måneder, og så tog jeg tilbage til Afrika og var der i tre måneder, inden jeg igen tog tre måneder til Manchester,« sagde George Davies i Jyllands-Posten.

Han fortalte, at han ikke skrev under på nogen kontrakt, men at han altså så sig selv som Manchester City-spiller.

Ifølge kritikere ser det ud til, at den engelske fodboldmastodont har udnyttet sit partnerskab med Right to Dream til at omgå de regler, der skal beskytte mindreårige spillere mod at blive behandlet som varer. At den engelske fodboldmastodont brugte akademiet til at kontrollere spilleren uden at registrere ham officielt.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations.

Efter Jyllands-Postens artikler så Fifa nærmere på oplysningerne, men »der blev ikke åbnet nogen officiel sag mod Manchester City« angående klubbens forhold til mindreårige afrikanere. Hvorfor det var tilfældet, har fodboldforbundet ikke uddybet over for European Investigative Collaborations, som med tyske Der Spiegel i spidsen arbejder sammen om Football Leaks – og som Politiken er medstifter af.

Til gengæld skriver Fifa nu, at organisationen »ikke har set en kontrakt« mellem Right to Dream og Manchester City. Men at fodboldforbundet »vil se nærmere på den«, hvis det får mulighed for at se den.

Serviceaftalen

Dokumenterne fra Football Leaks sætter historien om George Davies og Manchester Citys ønske om at parkere spillere på Right to Dream i et nyt lys. I mindst et andet tilfælde har klubben i hvert fald internt diskuteret at bruge akademiet til at få kontrol over en mindreårig afrikansk spiller, viser lækkede mails.