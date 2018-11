Forsker: I Ghana er fodbolden en vej til at avancere i samfundet - men de unge afrikanere ignorerer faldgruberne

Fodboldakademiers status

I jagten på et professionelt liv i fodbolden har akademierne en særlig status i Ghana. Og Right to Dream er måske det af dem, der har det allerbedste ry - men selv om det er registreret som en NGO, ser forskeren det stadig mest som et elitebåret projekt.

»Man kan godt sige, at Right to Dream er blandt topakademierne. Når det kommer til faciliteter, muligheder og alternative karriereveje ved for eksempel at tilbyde uddannelse, mener jeg virkelig, at de før et godt stykke arbejde. Men alligevel mener jeg mere, at det er forretning end velgørenhed«, siger Christian Ungruhe.

»Siden de vurderer så mange tusinde unge mænd og kvinder hvert år, fodrer de unge ghanseres drømme om at rejse til Europa. De promoverer drømmen. Men når de samtidig kun inkluderer få af dem hvert år, efterlader den en helt masse unge mænd og kvinder, der må kigge sig om efter andre steder at tage hen. Så selv om de gør et godt stykke arbejde, bidrager de også til problemet. Derfor er det ambivalent med de her akademier«, siger forskeren.

Når der er så meget på spil for de her unge ghanesere i fodbolden, er de så lette at manipulere med?

»Langt hen ad vejen til jeg sige, at de er. Hvis de for eksempel kommer ind på et akademi i en ung alder efter at have forladt beskedne sociale og økonomiske miljøer og pludselig ser de gode faciliteter med de bedste baner, får mad tre gange om dagen og har adgang til badeværelser. Og hvis der så er de her folk med forbindelser til gode klubber i Europa, og de lærer spillerne, hvordan de kan klare den. Så vil de her unge ghanesere da købe det meste af det, de får at vide af de folk«, siger Christian Ungruhe.

Vi har for eksempel snakket med en spiller, der kom til Manchester City som 18-årig. Men han kunne ikke få arbejdstilladelse, så han blev lånt ud til en række forskellige klubber og havde aldrig tid til at falde til ro og udvikle sig. Så hvad kan den rigtige vej være for sådan en ung ghaneser?

»Ja, det er en meget svær situation, for alle unge fodboldspillere i Ghana drømmer om at komme til en klub som Manchester City. Men det er ikke nødvendigvis det smarteste valg, hvis spillerne bare bliver lånt ud og konstant skal håndtere nye lande, sprog, mennesker og så videre«, siger forskeren fra Aarhus Universitet.