To flotte mål sender Danmark op i den europæiske top Danmark fik de walisiske smædesang til at forstumme med en 2-1-sejr over Wales.

Nogle gange betyder mål bare lidt ekstra. Både for en spiller, holdet bag ham og endda en hel fodboldunion. Sådan en situation skabte Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite i Danmarks sejr på 2-1 over Wales.

Målene styrkede Jørgensen og Braithwaites pladser på landsholdet. Sikrede at Hareides hold nu blot er en Irland-kamp på mandag fra et år uden nederlag i en kamp på 90 minutter. Samt at dansk fodbold rykker op på det bedste europæiske niveau i Nations League og kan se frem til kampe mod sportsligt og økonomisk attraktive modstandere.

Netop Nations League som format beviste sit værd på en aften, der blot havde været tilegnet en venskabskamp førhen. Wales-kampen virkede oprigtigt til at være en finale med noget særligt på spil. Selv om opgøret kan vise sig at have haft mindre betydning, når landsholdet forhåbentligt har kvalificeret sig til EM.

På torsdagens pressemøde sagde Åge Hareide halvt i alvor og halvt i spøg, at Wales-kampen nok ville ende 1-0 til Danmark. Ligesom alle andre ved han, at landsholdet ikke laver mange mål, men vinder mange fodboldkampe.

Den danske defensiv var dog uden dets normale styrmand, anfører Simon Kjær. Christian Eriksen overtog kaptajnrollen, og i Simon Kjærs fravær blev Andreas Christensen sendt ind i midterforsvaret som makker til Mathias ’Zanka’ Jørgensen.

Set over hele kampen klarede den danske defensiv det godt. Mathias ’Zanka’ Jørgensen markede sig i rollen som dirigent med rank ryg, fremskudt brystkasse og sikre beslutninger i det opbyggende spil. I perioder var det dog tydeligt, at Danmark ikke havde en lyshåret nummer 4 med et gult anførerbind stående i bagkæden.

Britiske og irske hold har det med at løfte niveauet, når holdet spiller på hjemmebane. Publikummet pacer dem frem med deres entusiasme. Hvilket også blev tilfældet på Cardiff City Stadium. Et stadion, hvor de store, dominerende reklamer var for Visit Malaysia og Visit Vietnam.

Walisiske smædesange

I løbet af de første 40 minutter havde Wales de tre største chancer. Med omkring 10 minutter spillet stod Wales absolut største stjerne, Gareth Bale, ikke bare fri foran det danske straffesparksfelt. Han var umarkeret på den måde, hvor man tænker ’ nu scorer han.’ Walisernes darling svingede sit milliondyre venstre ben og sendte bolden mod det ene hjørne. Kun for at se Kasper Schmeichel kaste sig og sende kuglen ud til hjørnespark. Et hjørnespark, hvor James Chester hoppede højest og også var tæt på at score.

Med omkring en halv time spillet troede langt de fleste på stadion atter, at Bale ville score efter et højt indlæg mod bageste stolpe, som Henrik Dalsgaard fik et stort dunk i ryggen af Kasper Schmeichel for at sende væk fra Bale og ned bag mållinjen.

De tre walisiske chancer nærmest tvang en til at spekulere over, hvordan walisere ligesom andre briter og irerne formår at lyde som 100.000 stemmer, når der i virkeligheden ’kun’ er 33.000.

Selv hvis de prøvede, kunne de danske spillere i hvert fald ikke undgå at høre, at de ligesom i Aarhus fik en tur med walisisk satire.

»Greedy bastards, greedy bastards«, lød det ned mod de danske spillere. Afløst af »You’re only here for the money«.

Waliserne havde ikke glemt forløbet med landsholdskonflikten, der fandt sin løsning blot få dage inden de to nationers første møde.

De satiriske tilråb forstummede dog bedst som de første walisere traskede op på tribunetrapperne i jagten på pints, peanuts eller en varm kop kaffe. Positioneret med alle mand på egen banehalvdel erobrede Yussuf Poulsen bolden. Herefter fik han, Thomas Delaney og Nicolai Jørgensen i fællesskab med fire afleveringer flyttet bolden halvanden banehalvdel og sendt den i nettet via Jørgensens højrefod.

Noget af en succesoplevelse for Nicolai Jørgensen, der efter VM både har kæmpet med skader og mangel på målform.