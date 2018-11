Hareide: Oprykning til de bedste vil gøre os endnu stærkere Danmark rykker op til Europas topnationer i Nations League, og det vil styrke holdet, mener landstræneren.

Fredagens 2-1-triumf på udebane over Wales sikrede Danmark sejren i Nations Leagues gruppe 4 i næstøverste lag.

Det betyder, at Danmark i næste Nations League-turnering rykker op i øverste lag, hvor modstanderne i stedet kommer til at være nationer som Frankrig, Holland, Belgien, Portugal og Spanien.

Selv om risikoen for nederlag alt andet lige bliver større, så er landstræner Åge Hareide glad for at komme op til de tunge drenge i klassen.

»Nu skal vi spille mod (de andre i) top-10 i verden. Vi kan prøve os af mod endnu bedre modstandere, og det kan gøre os endnu bedre«, siger Åge Hareide til Kanal 5.

Danmark har det seneste års tid leveret gode resultater, og Hareide mener, at sejren i Wales er med til at understrege, hvor meget holdet har rykket sig.

»Det er fantastisk at kunne afgøre det på udebane. Det viser, hvor gode og stabile vi er blevet over tid - selv uden Simon Kjær«, lyder det fra Hareide.

Den danske anfører var ude med en skade.

De danske mål blev scoret af Nicolai Jørgensen før pausen og Martin Braithwaite efter pausen. Real Madrid-stjernen Gareth Bale stod for walisernes reducering i slutningen af kampen.

Mandag tager Danmark imod Irland i den sidste kamp i gruppen. Kampen er uden betydning, da Danmark har sikret sig gruppesejren, mens Irland er sikker på at rykke ned.

Med sejren i gruppen får Danmark desuden en ekstra chance for at kvalificere sig til EM i 2020, såfremt det ikke lykkes Hareides tropper via den almindelige EM-kvalifikation.

ritzau