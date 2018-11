Arabere bruger Manchester City til politisk flirt med Vesten

Pep Guardiola ser aldrig ud til at stå stille – og han ser ikke altid ud til at kunne styre sig. På sidelinjen går han frem og tilbage, brøler beskeder til sin spillere, jubler vildt og sprudler af begejstring.

Men når han mødes med sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, er han en anden person. I den prangende dokumentar ’All or Nothing’, hvor et filmhold fulgte Manchester City i et helt år, er Guardiola høflig, næsten ydmyg, når han smalltalker med klubbens stenrige ejer. Seerne kan ikke rigtig forstå, hvad de to siger, men det vigtigste er, at de begge smiler og griner.

Dokumentaren ’All or Nothing’, der er produceret af Amazon, viser holdets rejse til Abu Dhabi, som var det en marketingvideo lavet af landets egen turistmyndighed. Den tegner et billede af de kammeratlige spillere iført holdets himmelblå spillertrøjer, de typisk britiske karakterer, der arbejder i Manchester Citys vaskerum, og den evigt velklædte Khaldoon Al Mubarak, klubbens formand.

Sheikens højre hånd ser man smile venligt og selvsikkert, og han gør en god figur ved siden af den tidligere guitarist i Oasis, Noel Gallagher, der er glødende Manchester City-fan.

Formanden blid i mælet, og det er tydeligt fra opslagene på de sociale medier, at holdets fans elsker ham.

»Sikke en velsignelse vores formand er«, står der i et opslag, »den bedste formand i verden, så klog, så ydmyg«.

Og: »City-fans er heldige at have ham«.

Men hvad står manden reelt for? Hvor vigtig er han for emiratet Abu Dhabi, der halvhjertet forsøger at skjule sin rolle i Manchester Citys forvandling til et europæisk kraftcentrum? Hvordan driver ledelsen, angiveligt på sheik Mansours bud, Premier League-klubben?

’Hans Excellence’ har set én kamp på ti år

Dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks giver mulighed for et kig bag facaden og ind i maskinrummet. I modsætning til ’All or Nothing’ er billedet alt andet end et skønmaleri.

I august 2010, to år efter købet af klubben, overværede sheik Mansour for første gang en Manchester City-kamp. Oliemilliardæren grinede og vinkede til publikum, mens hans underordnede i vip-boksen kiggede på med anspændthed malet i ansigterne. Selv Mubarak virkede nervøs. Men holdet leverede varen og slog Liverpool 3-0, og besøget endte med at være en succes. Det er stadig den eneste gang, Mansour har set en kamp i løbet af de ti år, han har ejet klubben.

Det er en offentlig hemmelighed, at sheiken ikke blander sig i forvaltningen af sin investering. Khaldoon Al Mubarak kan også tilgives for ikke at have tid til at være alt for aktivt interesseret i den daglige holdtaktik eller de finansielle detaljer.

’Hans Excellence’, som han ofte kaldes, står trods alt også i spidsen for et firma ved navn Mubadala og for Executive Affair Authority (EAA) i Abu Dhabi. Disse to stillinger kan også forklare investeringen i Manchester City: Mubadala er et statsejet investeringsfirma, der har ansvaret for at investere emiratets oliemilliarder verden over, mens EAA derimod er et regeringsorgan, der styrer Abu Dhabis internationale strategi.

Manchester City repræsenterer »den regerende families strategi for blød magt«, siger Christopher Davidson, der er professor i mellemøstlig politik ved Durham University. Han ser sheikens investeringer i Manchester City som resultatet af politisk kalkulation: Den regerende familie, siger han, ser engelsk fodbold som et instrument for at markedsføre Abu Dhabi og forbedre forbindelserne mellem emiratet og Vesten.

Men hvad med den officielle påstand om, at City blot er en hobbyinvestering fra en glødende fodboldfan?

Davidson peger på klubbenes formand.

»Khaldoon Al Mubarak er de facto-ministerpræsident i Abu Dhabi«, siger han.

Hvordan kan det så være, at han er ansvarlig for at bestyre sheik Mansours hobby, især i betragtning af at Mansour er under kronprins Mohammed bin Zayed, forkortet MbZ, i toppen af hierarkiet i Abu Dhabi?

»De ansvarlige i Manchester City er snarere kronprinsens folk end sheik Mansours«, siger Davidson. Ud over at være kronprins i Abu Dhabi står MbZ i spidsen for de væbnede styrker i De Forenede Arabiske Emirater (UAE).

Hemmelige fænglser og tortur

I krigen i Yemen kæmper UAE mod Houthi-militsen og Det Muslimske Broderskab, og i 2017 offentliggjorde Associated Press en dybdeborende artikel om hemmelige fængsler, der styres af UAE, og hvor tortur anvendes i stort omfang. UAE har afvist anklagerne.

Under MbZ’ styre er UAE blevet en brutal politistat med tilbøjelighed til at udøve tortur på eget territorium og begå krigsforbrydelser i udlandet, siger skotten Nicolas McGeehan, der i årevis har arbejdet for menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch og har været en hårdnakket kritiker af Manchester Citys ejere:

»Situationen i UAE er forfærdelig«.

Han siger, at der ikke er en eneste menneskerettighedsaktivist tilbage i landet.

»Jeg mindes at have spurgt kolleger i Human Rights Watch, om der er noget andet land i en lignende situation, hvor der ikke er en eneste, man kan tale med«, siger McGeehan.

»Og de sagde: Nordkorea og Turkmenistan«.

De, der formaster sig til at sige noget negativt om den regerende familie, som har styret Abu Dhabi, siden landet blev uafhængigt, bliver arresteret.

Abu Dhabi er ikke den eneste golfstat, der i de seneste år har opdaget fodbold. Rivalen Qatar er for eksempel vært for det næste VM og har brugt næsten 2 milliarder euro på at rykke Paris Saint-Germain op på højeste niveau i europæisk fodbold. Men rigdommen i Abu Dhabi, der er det største af emiraterne, har også betydet støt stigende indflydelse i de forgangne årtier. Og kronprins MbZ er også allieret med kronprinsen i Saudi-Arabien, der i øjeblikket er anklaget for at have beordret mordet på en kritisk saudiarabisk journalist i Tyrkiet.

En af MbZ’s pr-folk er Simon Pearce, en australier, der er en del af ledelsen i Manchester City og den vigtigste forbindelse mellem Abu DHabi og Manchester.

Han er ukendt af den brede offentlighed, men internt betragtes han med en blanding af frygt og respekt. Han arbejder også for Mubaraks Executive Affairs Authority i Abu Dhabu. Det er også herfra, at han giver instrukser til kollegerne i Manchester og informerer dem begge om den regerende families ønsker og forhandlingerne med holdets arabiske sponsorer. Når Manchester City udarbejder en falsk aftale med et såkaldt marketingrettighedsfirma, tager Pearce sig af detaljerne for emiratet. Pearce skal trods alt først få grønt lys fra Khaldoon Al Mubarak, før han kan gennemføre spillerhandler til flere millioner euro.

Og for det meste er det nok med en kort mail fra formanden: »O.k., fortsæt«.

Menneskerettighedsfolk holdt på afstand

Før han gik ind i fodboldverdenen, arbejdede Pearce for Burston-Marsteller, et pr-bureau, der har specialiseret sig i diskret problemløsning og image-kontrol for ekstremt indflydelsesrige kunder. Der har i mange år cirkuleret et sarkastisk slogan om bureauet: ’Når det onde har brug for pr, har det en direkte linje til Burston-Marsteller’.

Pearce er image-konsulent, og han afvejer omhyggeligt risici i forhold til, hvordan en sag opfattes af omverdenen. Han er en mand, der ikke overlader noget til tilfældighederne. Dermed er han også aldeles allergisk over for kritiske spørgsmål fra menneskerettighedsorganisationer.

I august 2013 sendte Nicholas McGeehan fra Human Rights Watch en anmodning om informationer med baggrund i den britiske lov om offentlighed i forvaltningen, der giver borgere ret til at få indsigt i offentlige dokumenter. Den slags anmodninger skal imødekommes inden for en bestemt tidsfrist.

McGeehan var interesseret i at undersøge en kontrakt mellem Manchesters bystyre og Man City-fodboldklubben vedrørende den grund, hvor klubben havde opført Sportcity, et sportskompleks med stadion ikke langt fra byens centrum.

Simon Pearce skrev til andre medlemmer af ledelsen, at han havde kikket nøje på det relevante dokument og ikke så nogen særlig risiko for, at det ville give menneskerettighedsorganisationen grundlag for at rejse kritik. Det ville ikke være muligt at undgå at udlevere dokumentet, skrev han videre, men det hastede heller ikke.

»Lad ham få det den sidste dag om morgenen, 1. september«, skrev han – to uger før fristens udløb.

»De skal ikke have momentum«.

Det europæiske medienetværk European Investigative Collaboration bad Manchester City om en kommentar. Klubben meddelte, at den ikke ville besvare spørgsmålene.