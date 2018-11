Penge er det mindste problem for Manchester City

En lørdag i oktober 2018 spillede Manchester City en kamp mod Burnley, et ret harmløst hold fra en mindre by i Nordengland.

Det var en kamp, hvor et nederlag var udelukket på forhånd, og heller ikke en kamp, der ville blive set som tegn på, hvorvidt Man City var på vej mod endnu et Premier League-mesterskab. Men i kampens 58. minut udbrød der et lettelsens bifald på Etihad Stadion, skønt hjemmeholdet allerede førte 3-0. Kevin De Bruyne var gået på banen efter en pause på to måneder på grund af en skade.

Serie Manchester City bag facaden Der Spiegel har - som en del af afsløringerne fra Football Leaks - beskrevet Manchester Citys forretningsmetoder i bestræbelserne på at blive verdens mest magtfulde fodboldklub. Det sker i en fortælling i 4 kapitler. Dette er kapitel 4. Læs kapitel 1 her. Læs kapitel 2 her. Læs kapitel 3 her.

Hans træner, Pep Guardiola, kalder den belgiske spiller »en af de bedste spillere, jeg har set i mit liv«. De Bruyne kan, siger han, »absolut alt«. Nogle måneder tidligere – i februar, da Manchester var i færd med at slå alle rekorder og totalt dominerede Premier League – havde The Sun skrevet, at City uden De Bruynes mål og assists ville have haft 20 point mindre.

De Bruyne er en holdleder, der overtager spillet. I 2015 hjalp han VfL Wolfsburg til at vinde den tyske Bundesliga – og derefter kunne holdet ikke længere holde ham skjult for de bedste europæiske hold. I månedsvis var fodboldnyhederne fulde af rygter om, at denne midtbanespiller stod til transfer. Og som dokumenter fra Football Leaks viser, var Manchester City parat til at gøre hvad som helst for at få fat i ham.

»Fremragende start på sæsonen, holdet er i god form«, skrev direktør Ferran Soriano i august 2015 til sine kolleger i Manchester Citys ledelse. Klubben havde begyndt sæsonen med tre sejre og kunne allerede fremvise en prangende målscore på 8-0.

Men Soriano var stadig ikke tilfreds.

»Vi vil fortsat investere 50 mio. (pund, red.) mere for at skabe fremgang«, skrev han.

Men han bemærkede, at han havde problemer med at få en aftale i stand med Wolfsburg, et hold, der er tæt knyttet til Volkswagen, der har hovedkvarter i byen.

»De vil stadig ikke sælge for 50 mio.«, skrev han.

»Vi lægger masser af pres på dem og håber, vi får det klaret ... mod deres vilje. Wolfsburg (Volkswagen) siger, de ikke vil have pengene!«.

Når City beslutter, at de vil have en spiller uanset prisen, bukker selv en bilproducent med en omsætning på over 200 milliarder euro under. I sidste ende fik Wolfsburg en transfersum på 75 millioner pund (640 mio. kr.) – og dalede brat på ranglisterne. Den belgiske stjerne har slået sine folder i Manchester siden september 2015.

Succes for enhver pris: Der findes ikke nogen mere præcis beskrivelse af den strategi, topcheferne i Man City forfølger.

Selv Bayern München måtte bøje sig

Bayern München, Tysklands mest velhavende hold, var tilsyneladende ude af stand til at give De Bruyne et bedre tilbud, og de var heller ikke i stand til at sikre sig Leroy Sané, der spillede på det tyske landshold. Da Sané, der er fra Essen i Tyskland, flyttede til Manchester et år efter De Bruyne, gav holdet ham et løfte: Hvis Sané tjente mindre end 210 millioner kroner i løbet af de første tre år i klubben, ville City udligne differencen. Med andre ord var Sané – der på det tidspunkt var 20 år gammel – garanteret en løn på, hvad der svarer til 28 millioner euro for de tre sæsoner. Tysklands førende hold har ikke en chance her.

Manchester City drager fordel af, at cheferne i klubben kan skrue op for samt tilbagedatere sponsorkontrakter med firmaer fra Abu Dhabi, som de lyster. Og at de systematisk blæser på Uefa’s regler om økonomisk fairplay uden reelt at blive straffet for det. Bag klubben står den autoritære regerende familie fra De Forenede Arabiske Emirater, som bruger sine fodboldinvesteringer som et internationalt visitkort for at skaffe sig mere troværdighed på den internationale scene.

Men emiraterne er ikke de eneste, man kunne bebrejde den store afgrund, der er mellem rige og fattige i fodboldverdenen. Aftalen om tv-rettigheder til Premier League har rokket ved fundamentet under europæisk fodbold. Den engelske liga har betalt City 1,2 milliarder kroner for den seneste sæson, 75 procent mere end FC Bayern har fået ind fra Bundesligaen.

Ifølge dokumenter i Football Leaks har den slags generøse betalinger været med til at gøre det muligt for klubben at betale den tyske stjerne Ilkay Gündogan en løn på omkring 80 millioner kroner sidste år og angriberen Sergio Agüero mere end 130 millioner. De lønninger, Manchester giver spillerne, er blandt de højeste i Premier League.

Dobbeltjob til træneren

Men trods det store forbrug er fodboldprojektet i Manchester nu indtægtsgivende, hvilket ikke nødvendigvis siger sig selv – som et internt Man City-dokument fra 2012 tydeliggør:

»Fodboldindustrien er meget opdelt«, står der i papiret, »og klubberne er de mindst profitable dele af værdikæden«.

Klubberne skal købe rettighederne til spillerne og betale deres lønninger, siger dokumentet, og bedre spillere har højere lønninger. Fodboldforbund, medievirksomheder og merchandise-firmaer – foruden spillerne selv og deres rådgivere, gør dokumentet det klart – har meget bedre chancer for at få en god profit.

Så for at sikre, at Manchester City fik sin bid af pengekagen, skabte holdets ledelse en struktur, som aldrig før var set i fodboldens verden: et globalt imperium. Det var ikke længere nok bare at eje én klub. Det er lettere at lave forretning, hvis man har franchises over hele verden – en sandhed, Man City har kendt siden 2009.

Det år underskrev den italienske træner Roberto Mancini to kontrakter samme dag: en som ny træner for Premier League-holdet Manchester City og en anden som rådgiver for Al Jazira Sports and Cultural Club i den arabiske liga. Sheik Mansour står bag begge klubber. Og beløbene i de to kontrakter var forbløffende: Al Jazira havde bundet sig til at betale Mancini, der i dag er landsholdstræner for Italien, en højere grundløn end Manchester City: Premier League-holdet skulle betale ham over 12 millioner kroner, før bonusser mv., samtidig med at han ville få en grundløn på 15 millioner fra klubben i Abu Dhabi. Om året.

»Vi har nogle udbetalinger, som vi er nødt til at foretage via Al Jazira«, skrev en af cheferne i Manchester i september 2017 til sine kolleger, idet han pindede ud, hvad der skulle gøres:

»Vi må først sende pengene til Adug, og Adug vil så sende dem videre til Al Jazira med instruks om videre udbetaling«. Adug er en forkortelse for Abu Dhabi United Group, det holdingselskab, der ejer Manchester City. Direktørerne er sheik Mansour og Mohamed Rashed Mubarak Salem Al Ketbi. Adug er omdrejningspunkt i alle de anstrengelser, Manchester City udfolder for at omgå reglerne om økonomisk fairplay.

En del af Roberto Mancinis daværende løn tog således en omvej gennem Al Jazira. Kontrakten som ’konsulent’, som han har med den arabiske klub, er øjensynlig bare et påskud. Som et minimum fandt penge til Mancini i hvert fald i 2011 vej fra Manchester via Al Jazira til et diskret udenlandsk skuffeselskab i Mauritius ved navn Sparkleglow Holdings.

Hverken Al Jazira eller Mancini har svaret på spørgsmål fra de undersøgende journalister i medienetværket EIC. Klubben har erklæret, at den ikke vil besvare spørgsmålene.

»Det er tydeligvis et forsøg på systematisk at skade klubbens omdømme«, skrev en talsperson.