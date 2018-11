Dansk landsholdsstjerne i læk: Storklubber vil betale forældre formuer for at få fat i deres talentfulde børn

I den evige jagt på klodens største fodboldtalenter tilbyder klubber millioner af kroner til forældre for at sikre, at mindreårige spillere ender hos netop dem frem for en af konkurrenterne.



Det er der talrige eksempler på i dokumenterne fra whistleblowerplatformen Football Leaks, selv om det er i strid med reglerne.

Nogle af papirerne handler om den danske landsholdsspiller Andreas Christensen og hans far, Sten Christensen. Tilbage i starten af 2012 var den dengang 15-årige dreng regnet som et af verdens største forsvarstalenter. Derfor var han også ombejlet. Efter talrige tilbud skrev Andreas Christensen i sidste ende under med den mægtige London-klub Chelsea.

Officielt tiltrådte han 1. juli 2012. Men den unge forsvarer var efter alt at dømme ikke den eneste, der lod sig ansætte af Chelsea netop den dag.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner dokumenter viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet. Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations.

Ifølge en lækket intern oversigt over Chelseas konsulentaftaler tiltrådte Sten Christensen på præcis samme dag formelt som talentspejder – selv om han umiddelbart ingen erfaring havde i at lede efter unge fodboldspillere, og selv om intet tyder på, at han reelt har arbejdet med det siden. Til daglig er han målmandstræner i Brøndby.

Blandt navnene på oversigten var Andreas Christensens far den bedst lønnede og stod til at få mere end ellers velrenommerede talentspejdere: 11.400 pund plus moms om måneden i 4 år. I alt godt 5 millioner kroner. Også i senere interne mails om danskerens kontraktforhandlinger med klubben omtaler Chelsea-ledere »forældresalær«.

Faderen har »slet, slet ingen kommentarer«

Konfronteret med oplysningerne svarer London-klubben: »Vi kommenterer ikke spekulationer om fortrolige kontrakter eller spillerrelaterede sager«.

På samme måde er faderen Sten Christensen sparsom med ordene.

»Prøv at høre, det er en historie, som I har fået fra en eller anden ukrainer eller sådan noget. Det har jeg slet, slet ingen kommentarer til overhovedet«, siger han, før han tilføjer, at Politiken skal »lade være med at ringe til mig igen«.

Dette udsnit af en intern oversigt viser nogle af de 'konsulentaftaler', som Chelsea havde på et givent tidspunkt. Af den fremgik det blandt andet, at Sten Christensen var tiltrådt som 'scout' 1. juli 2012 til en løn på 11.400 pund plus moms.

Eksemplerne på forældrebetalinger i Football Leaks-dokumenterne knytter sig til mange forskellige lande, men især England. Og nogle af dem handler om spillere helt ned til 12-13 år.

Papirerne tegner et billede af, at klubberne kan bruge flere metoder til at betale forældre til store talenter. En ansættelse som talentspejder kan bare være en af dem. Forældre kan også få penge direkte i hemmelige overførsler, de kan få dem via en agent, eller de kan få dem i form af et tilskud til spillerens løn.

»Desværre hører jeg om alt for mange tilfælde, hvor nogle forældre eller et familiemedlem decideret går efter en garanteret betaling eller en anden tilskyndelse med det samme i stedet for at evaluere de langsigtede fordele for barnet«, siger Jonathan Booker, der er tidligere generalsekretær i den engelske forening for fodboldagenter og nu driver et ’uafhængigt etisk’ sportsagentur.

Kan give bøde og karantæne

Premier League har klare regler, som skal forhindre bestikkelse af mindreårige spillere og deres forældre til at vælge en bestemt klub:

»Ingen klub må lokke eller forsøge at lokke en spiller til at underskrive en kontrakt ved direkte eller indirekte at tilbyde ham eller enhver person knyttet til ham en ydelse eller betaling«.