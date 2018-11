Spansk fodboldboss kræver fransk fodboldflagskib smidt ud af Champions League

Paris Saint-Germain bør smides ud af Champions League og idømmes en karantæne fra turneringen i mindst en sæson.



Det mener præsidenten for Primera Division, Javier Tebas.

Den spanske ligapræsident langer ud efter både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) samt PSG omkring emnet Financial Fairplay (FFP)

»For to år siden snakkede vi og beklagede os over snyd, og der burde allerede være gjort noget. Football Leaks har vist, at Uefa ikke har gjort det, der burde gøres, og med den information, vi har nu, så bør der sanktioneres over for klubber«, siger Javier Tebas i følge AFP.

»PSG burde blive smidt ud af Champions League i mindst en sæson for de gentagne eksempler (på snyd, red.)«, siger Javier Tebas i forbindelse med en fodboldkonference i Miami ifølge AFP.

Vilde beløb for spillere

I september meddelte Uefa, at forbundet havde sendt efterforskningen af PSG videre til det sidste led i Uefa-systemet.

Disse undersøgelser omhandler megahandlen, da PSG i 2017 frikøbte stjernespilleren Neymar i FC Barcelona.

Dengang betalte PSG 222 millioner euro (cirka 1,65 milliarder kroner) for brasilianeren, og Primera Division afviste at fungere som mellemled, da ligaforeningen mente, at handlen stred mod FFP.

Senest er det så blevet beskrevet, i bl.a. Politiken, at Gianni Infantino, der er præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som generalsekretær i Uefa i 2014 indgik en hemmelig aftale med PSG samt Manchester City.

Det er kommet frem via afsløringer fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Forskel på konsekvenser

Dengang i 2014 blev det aftalt mellem klubberne og Infantino, at de hver slap med at betale 150 millioner kroner for at bryde FFP-reglerne.

Dermed undgik begge klubber at blive udelukket fra de europæiske turneringer.

Alt imens blev andre klubber som eksempelvis Galatasaray og Røde Stjerne udelukket for at bryde reglerne.

PSG og City har hovedrige ejere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi.

Siden købet af Neymar har PSG også købt teenagefænomenet Kylian Mbappé i Monaco.

Han blev hentet på en lejeaftale i en sæson, inden PSG betalte 180 millioner euro (cirka 1,3 millioner kroner) for en permanent aftale.

Grundtanken i FFP-reglerne er, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener, og derfor kan astronomiske spillerindkøb være vanskelige at retfærdiggøre i et regnskab.

Fra 2016 til 2018 må klubber i den treårige periode have en samlet gæld på 30 millioner euro. Fra 2013 til 2015 var beløbet 45 millioner euro.

