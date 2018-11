Spanien snubler og giver England og Kroatien matchbold

Torsdag fulgte Spanien op på nederlaget til England med at tabe 2-3 ude til Kroatien i Nations League, da Tin Jedvaj blev dobbelt målscorer for kroaterne i overtiden. Dermed er gruppe 4 helt åben, inden England møder Kroatien søndag. Spanien har seks point for fire kampe. Både England og Kroatien har fire point og mangler at mødes. (AP Photo/Darko Bandic)