Kommentar: Trods 0-0 fik landsholdet et jubelår med én vanærende skamplet

Begge finalister ved sommerens VM-slutrunde i fodbold lærte på den hårde måde, at det danske fodboldlandshold er velorganiseret og derfor svært at vinde over. De senere verdensmestre fra Frankrig blev holdt til belejlige 0-0 i den indledende gruppe, mens Kroatien måtte have den ubarmhjertige straffesparkskonkurrence i brug for at avancere efter 1-1 i ottendedelsfinalen og fortsætte rejsen mod slutkampen.