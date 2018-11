Skandaletango i Europa: Real Madrid skal huse den store sydamerikanske finale Boca Juniors og River Plates kamp om den sydamerikanske trone afvikles i Madrid 9. december.

Den afgørende finalekamp om det sydamerikanske klubmesterskab Copa Libertadores mellem ærkerivalerne fra Buenos Aires i Argentina, Boca Juniors og River Plate, rykkes til Europa.

Nærmere bestemt Madrid. Her vil Real Madrids ikoniske hjemmebane Estadio Santiago Bernabeu med en kapacitet på 81.000 tilskuere byde velkommen til de argentinske storklubber søndag 9. december kl. 20.30.



Det er resultatet af lange forhandlinger mellem Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol), klubberne og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) - og med den argentinske præsident Mauricio Macri og Spaniens twitterlystne premierminister Pedro Sánchéz samt diplomater på sidelinjen.

Fra Conmebol-bossen Alejandro Dominguez lyder det:

»De af os, der kender det smukke spil, ved, at det kun drejer sig om at vinde eller tabe - ikke at dræbe eller dø for«.





España está dispuesta a organizar la final de la #CopaLibertadores entre el @BocaJrsOficial y el @CARPoficial. Las FCSE y los servicios implicados, con amplia experiencia en dispositivos de este tipo, trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar la seguridad del evento. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 29. november 2018

Kampen skulle have været afviklet i lørdags, men blev udskudt til søndag, da hooligans med tilknytning til River Plate få timer før kampstart lørdag havde angrebet Boca Juniors’ spillerbus på vej til River Plates hjemmebane Monumental. Søndag, mens fans var på vej til stadion, opgav Conmebol i kølvandet på skandalescenerne døgnet forinden af få kampen afviklet.

Den spanske sportsavis AS skriver, at kompromiset kom i stand efter hårde forhandlinger. River Plate insisterede på at spille på deres hjemmebane, mens Conmebol holdt fast i, at kampen skulle afvikles udenfor Argentina, men på sydamerikansk jord. Løsningen blev så en af verdens mest kendte arenaer - en arena med en historik, der fuldt ud matcher det udefrakommende opgør, der nu sensationelt skal huses.

Rivaler i over 100 år

Ved hooliganangrebet i lørdags kom flere Boca Juniors-spillere til skade og klubben gav i de efterfølgende dage med en formel klage udtryk for, at River Plate som konsekvens burde udelukkes og Boca i stedet skulle få tildelt titlen i det sydamerikanske kontinents mest prestigefyldte klubturnering, der svarer til den europæiske Champions League. Med kampflytningen til Madrid må det formodes, at Boca Juniors har givet sig i forhold til de klagepunkter, de har indbragt overfor Conmebol.



Foto: Mn Xmh Amb**lon**/AP Bernabeu husede i 1982 VM-finalen mellem Vesttyskland og de italienske vindere, der her ses med pokalen. Arenaen er en af fodboldens klassiske steder og har tillige huset en EM-finale samt flere flere europæiske klubfinaler.

Bernabeu husede i 1982 VM-finalen mellem Vesttyskland og de italienske vindere, der her ses med pokalen. Arenaen er en af fodboldens klassiske steder og har tillige huset en EM-finale samt flere flere europæiske klubfinaler. Foto: Mn Xmh Amb**lon**/AP

River Plate og Boca Juniors har en over 100 år lang rivalisering og opgøret, der har været afviklet 247 gange, regnes for fodboldverdenens mest fjendtlige match overhovedet. Kampen går også under navnet Superclásico – klassikeren over alle klassikere.



Det første opgør, der blev afviklet i Buenos Aires 11. november, sluttede 2-2. I Copa Libertadores spiller man ikke med den i Europa udbredte regel om udebanemål, hvorfor vinderen på Estadio Santiago Bernabeu 9. december vil stå som turneringsvinder.



Boca Juniors har tidligere vundet turneringen seks gange, senest i 2007. River Plate har vundet tre gange, senest i 2015.



Vinderen af Copa Libertadores skal repræsentere Sydamerika ved Fifa’s VM for klubhold i Abu Dhabi om mindre end tre uger, hvilket forklarer, hvorfor det verdensomspændende forbund med den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales som mellemmand lige pludselig agerer mægler i et ellers rent kontinentalt anliggende.

Ikke mere tango?

Beslutningen om at rykke storkampen til Madrid falder ikke i god jord i Argentina.

Træneren for Boca Juniors og River Plates rivaler fra CA Huracan i den hjemlige liga, kalder det for en trist nyhed. »Vi ødelægger fodbolden«, siger Gustavo Alfaro ifølge AS.

»Det er den største kamp i vores land og nu tager de den fra os. Hvad bliver det næste? Det svarer til, at man fra i morgen ikke længere kan danse tango i Argentina«, hvæser Huracan-træneren.