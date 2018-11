Glassplinterne fløj, da spillerbussen blev angrebet, og anføreren blev ramt – derfra opstod der kaos, mere kaos Det andet finaleopgør om den sydamerikanske trone bliver efter weekendens voldsomme udskejelser endnu et kapitel til fodboldens historiebøger.

Det skulle have været alle tiders største kamp i Argentina og så afgjort den største klubkamp på verdensplan i 2018. Med en ballast af 105 års intens rivalisering fordelt på 247 kampe. Det hele kogt ned til et ord: Superclásico. Klassikeren over alle klassikere, der får ellers bitre europæiske rivalopgør til at ligne juniorforestillinger. Og så ovenikøbet i en finale om det sydamerikanske klubmesterskab, Copa Libertadores, kontinentets pendant til Champions League.