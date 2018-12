Derfor bejler Liverpool seriøst til Premier League-tronen – og derfor kan det gå galt

Hvad taler for og imod, at Liverpool kan genfinde fordums storhed og vinde klubbens første engelske mesterskab i 28 år?

Der er storkamp mellem Englands to største og mest vindende klubber på Anfield, når Liverpool søndag får besøg af Manchester United i Premier Leagues største klassiker. Mens Manchester United synes at have mistet fodfæstet og er langt fra top-4 endsige et titelkandidatur, ser det helt anderledes ud for Liverpool og manager Jürgen Klopp.

Liverpool er inden den store test mod Manchester United det eneste ubesejrede mandskab i Premier League og kan med en sejr generobre førstepladsen fra Manchester City.

En stribe faktorer gør, at Liverpool nu må regnes som en mindst lige så værdig mesterskabsbejler som de lyseblå fra Manchester City – mens andre faktorer peger i retning af, at det alligevel bliver Manchester City og manager Pep Guardiola, der genvinder mesterskabet i England. Hvis ikke Tottenham, Chelsea eller Arsenal uventet og ude af trit med den aktuelle stilling kommer fra baghjul.



4 ting, der taler for Liverpool

1. Glimrende indkøb



Liverpool har brugt rigtig mange penge på nye spillere og fået fuld valuta for deres investeringer. Først gjorde klubben det hollandske fyrtårn Virgil van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller i januar, og med sommerindkøbet af den brasilianske målmand Alisson Becker, der er den hidtil dyrest handlede keeper, er bageste geled i den grad styrket med profiler i verdensklasse. Kaossituationer som i den tabte Champions League-finale mod Real Madrid, da Loris Karius agerede på tragikomisk niveau, sker ikke længere.

Målmand Alisson Becker er en sikker sidste skanse. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Liverpool har kort og godt nu Premier Leagues bedste forsvar, der kun er blevet overrumplet 6 gange qua van Dijk og Alissons konstant høje niveau, der smitter af på resten af bagkæden og skaber en positiv synergieffekt. Spillere som Andy Robertson, Joe Gomez og den egenavlede Trent Alexander-Arnold har været billige for klubben, men agerer i dag som stjerner i høj kurs. Tillige har Xherdan Shaqiri vist sig at være et røverkøb i offensiven, hvor den driblestærke schweizer tilfører Liverpool en yderligere dimension, holdet slet ikke havde i sidste sæson.

2. Skarpe reserver



Den langt større bredde i Liverpool taler i høj grad også for, at den første mesterskabstitel siden 1990 er inden for rækkevidde. Reserver som Daniel Sturridge og Divock Origi har trods minimalt med spilletid to gange bidraget på afgørende facon. Sturridge udlignede i næstsidste minut til 1-1 og sikrede dermed point i den svære udekamp mod Chelsea, mens Origi dybt inde i tillægstiden blev matchvinder i 1-0-sejren i derbyet mod Everton tidligere på måneden. Den luksus havde Liverpool ikke i fjor, hvor Sturridge og Origi var udlejede eller skadede, og talentet Dominic Solanke ikke bidrog med meget positivt.

3. Selvtilliden vokser



16 runder inde i sæsonen er Liverpool som det eneste hold i Premier League fortsat ubesejret. Følelsen af ikke at kunne tabe giver vinger. Og når man så allerede har været på besøg tre gange i London hos Tottenham, Chelsea og Arsenal og fået 5 point med hjem, ja, så kan man nærmest flyve. Og så har klubben ikke mistet et eneste point til de mindre klubber uden for den traditionelle top-6 – det har tidligere været en decideret svaghed.





Manchester City-manager Guardiola skal helst føre klubben til finalen i Champions League. Det gjorde Klopp med Liverpool i sidste sæson. Foto: Rui Vieira/AP

4. City skal levere i Champions League



Presset på Manchester City-manager Pep Guardiola vokser og vokser. Tidligere i karrieren blev han kaldt verdens bedste træner, men på en måske lidt billig baggrund. Jo, tika-taka-stilen i Barcelona var besnærende, da systemet gik sin sejrsgang, men Guardiola fik altså også overdraget noget af en luksustrup med lutter etablerede og langtidsholdbare stjernenavne som Lionel Messi, Andreas Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Gerard Pique ...

Guardiola kunne efter fire år med uafbrudt succes i Barcelona derefter ikke få fingrene i Champions League-trofæet i sine tre år i Bayern München. Med kontrakt i Manchester City til 2021 skal catalaneren altså til at levere internationalt igen, samtidig med at Premier League-titlen skal forsvares. Det kan blive Liverpools fordel, at City-bossen kan blive fristet til at gå til grænsen i hver kamp og ikke give nøglespillere de nødvendige pauser i jagten på den Champions League-titel, klubejerne fra Abu Dhabi så gerne vil have fat i.