Solskjærs comeback: Værdsat dræber, ikon og redningsmand

De glemmer ham aldrig i Manchester United og på Old Trafford, arenaen, der i dag byder Ole Gunnar Solskjær velkommen hjem. Den 45-årige nordmand skrev sig en lun majaften i 1999 ind i den engelske storklubs historie ved at score det andet og sidste af Manchester Uniteds mål i tillægstiden i en af alle tiders mest vanvittige Champions League-finaler mod Bayern München og er i eftermiddag tilbage i vante rammer, når han hjemmebanedebuterer som United-manager mod Huddersfield.

Bortset fra at han nu er manager, er rollen nogenlunde den samme som den, han udfyldte fra 1996 og 11 år frem med nr. 20 på ryggen. Som redningsmand.

I sin aktive karriere scorede Ole Gunnar Solskjær 126 mål i 366 kampe for Manchester United. Han fik ikke kun Manchester United ud af kattepinen den aften under den catalanske sommerhimmel, for det er i sandhed bemærkelsesværdigt, at Solskjær blev skiftet ind ikke færre end 150 gange – og 50 af hans mål blev scoret fra 60. minut og frem. 33 mål blev endda sat ind i kampenes sidste kvarter.

»Han er en af de bedste afsluttere, jeg nogensinde har set«, har manden, der hentede Solskjær til United for småpenge, legendariske Alex Ferguson, sagt om skarpretteren, der i engelsk presse hurtigt blev døbt ’The Baby-faced Assassin’.

Foto: Simon Peach/AP Ole Gunnar Solskjær under sin første officielle pressekonference som Manchester Uniteds chef.

Solskjær – med det blide, uskyldige ansigtsudtryk – har efter José Mourinhos fyring fået et halvt år som midlertidig United-boss til at få rettet op på Englands mest vindende klub. Som lejemorder på en korttidskontrakt, om man vil.

Klubbens tilhængerne, som Ole Gunnar Solskjær har holdt tæt kontakt med via sin rolle som protektor i den 200.000 mand store fanorganisation Manchester United Supporters Trust (MUST), har fået ’deres’ mand tilbage til Old Trafford.

»United har brug for et ansigtsløft, og vores ultimative superreserve Ole Gunnar Solskjær er den helt rette mand til opgaven«, hedder et i et statement fra MUST, der understreger, at Solskjær ved, »hvad vi værdsætter hos en manager«.

Som træner kan Solskjær fremvise 250 kampe for Molde samt to norske mesterskaber og en pokaltitel. Meritter, der kom i hus, efter at Solskjær havde gjort sin træneruddannelse færdig under Alex Ferguson i Manchester United og vundet 4 trofæer som ansvarlig for klubbens reserver.

De fine resultater med Molde, der har indvilliget i at udleje deres træner til storklubben i det kommende halve år, banede vej for en ansættelse i Cardiff i Premier League i januar 2014, men den walisiske klub stod ikke til at redde og rykkede ned med nordmanden ved roret, inden Solskjær efter blot 9 sejre i 30 Cardiff-kampe blev fundet for let og sendt retur til Norge.

På sit første pressemøde i fredags gjorde Solskjær det klart, at jobbet i United er et job, han gerne vil have permanent.

»Mange vil elske at blive manager i United. Jeg er en af dem, men det er ikke noget, vi har talt om. Der er tale om en proces på 6 måneder«, lød det fra klubikonet.

»Når man er i Manchester United, er der en række krav, der skal indfries. Man skal frem for alt være en holdspiller«, fortsatte Solskjær, der i eftermiddag vil blive budt velkommen med et bifald og stående ovationer på niveau med dem, han fik i april 1998.

Her blev Solskjær klappet ud af Old Trafford efter at have jagtet Newcastles Robert Lee over 70 meter og lige akkurat fik Lee nedlagt uden for straffesparksfeltet med en tackling bagfra, inden han blev udvist. Han holdt til gengæld United matematisk inde i titelkampen mod Arsenal – og han gjorde det for klubben.

Ganske som han vil gøre det i det kommende halve år.